Piden a los ciudadanos rociar las puertas de casa con vinagre: éste es el motivo

En los últimos años, los remedios caseros se han vuelto especialmente populares en hogares de todo el mundo, ya que ofrecen grandes resultados por un precio mínimo. Uno de los más comentados es el uso de vinagre en las puertas de casa, una práctica aparentemente simple pero que, según expertos en control de plagas, ayuda a mantener el hogar libre de insectos y, por ende, más limpio y sin malos olores.

Precisamente, la entrada principal es una de las zonas más expuestas de cualquier vivienda, ya que a través de ella acceden el polvo, las bacterias, la humedad y, en determinadas épocas del año, arañas, moscas y hormigas. La clave está en el ácido acético, el principal componente activo del vinagre. Su concentración oscila entre el 5% y el 9%, y su olor resulta muy molesto para estos insectos. En el caso de las hormigas, al rociar vinagre en la puerta, las señales que utilizan para comunicarse desaparecen, haciendo que se desorienten y evitando que vuelvan a entrar.

Rociar vinagre en las puertas de casa: el mejor aliado contra las plagas

El uso de vinagre en la entrada ayuda a reducir la presencia de las plagas más habituales en el hogar: hormigas, moscas, mosquitos y arañas. Durante el verano, cuando aumenta su proliferación, este truco casero se convierte en el mejor repelente. Asimismo, en la puerta principal se suelen acumular restos de barro y grasa, así como bacterias y hongos procedentes del exterior. El vinagre también ayuda a disolver la suciedad, al tiempo que neutraliza olores de humedad y deja las superficies limpias y desinfectadas. La forma más habitual de uso consiste en una mezcla sencilla:

Mezclar vinagre blanco y agua tibia a partes iguales. Introducir la solución en una botella con pulverizador y rociar. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Aclarar con un paño húmedo.

Pero, ¿realmente este remedio funciona? Diversos estudios científicos han demostrado que el ácido acético altera el pH de las superficies, dificultando la supervivencia de los microorganismos, muchos de los cuales pueden resultar perjudiciales para la salud. Por este motivo, los expertos consideran que el vinagre es una muy buena alternativa a los desinfectantes industriales, los cuales pueden ser perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente.

Para potenciar el efecto del vinagre como repelente natural en las puertas de casa, los expertos recomiendan combinarlo con otros ingredientes. Una de las soluciones caseras que mejor funcionan es la que incorpora aceites esenciales de menta o eucalipto, los cuales tienen un aroma que resulta muy desagradable para los insectos. Cuando se mezclan con vinagre, se consigue un efecto repelente mucho más potente y duradero.

Para preparar este remedio, sólo hay que añadir entre 10 y 15 gotas de aceite esencial por cada taza de vinagre blanco y mezclar con la misma cantidad de agua. Se puede aplicar tanto en la entrada principal como en marcos de ventanas y puertas, así como en rincones, tanto interiores como exteriores, donde suelen aparecer plagas. Además, la menta y el eucalipto dejan una sensación de frescor en el ambiente que va desapareciendo de manera gradual sin llegar a ser molesta.

Otra variante muy popular consiste en añadir cáscara de limón rallada o trozos de piel de cítricos. El limón no sólo aporta un aroma más agradable, sino que también refuerza la acción desinfectante del vinagre y mejora el brillo de las superficies. Para esta receta, se introducen las cáscaras en un frasco con vinagre blanco y se deja reposar la mezcla durante una o dos semanas. Pasado ese tiempo, se cuela el líquido y se diluye con agua antes de usarlo. El resultado es un limpiador natural muy eficaz para suelos, encimeras, pomos de puertas y zonas de paso.

Teniendo todo esto en cuenta, resulta fácil entender por qué todo el mundo está rociando las puertas de su casa con vinagre.

Otros usos en el hogar

«Este producto tiene dos propiedades principales que lo convierten en un gran aliado en el hogar: es antical y desengrasante. Por ejemplo, puede usarse como abrillantador del lavavajillas, ya que elimina la cal y deja la vajilla muy brillante, además de ser mucho más barato que los productos específicos. También es ideal para limpiar superficies de acero inoxidable como la nevera, el microondas o el horno, aplicándolo con un pulverizador y pasando un paño para que queden relucientes.

Añadir un chorrito de vinagre al agua para fregar el suelo ayuda a desengrasar y limpiar en profundidad. Gracias a sus propiedades, también es muy eficaz para limpiar cristales y pantallas de televisión, ordenadores o teléfonos, siempre pulverizándolo primero en un paño. Además, puede utilizarse como suavizante para la ropa, ya que deja las prendas suaves, no estropea las fibras elásticas y, una vez secas, no huelen a vinagre».