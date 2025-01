Fernando Alonso desata la euforia: «Hay que ilusionarse con 2026»

Fernando Alonso ha deslizado que 2026 será el año más decisivo de su carrera deportiva en la Fórmula 1. Viene un cambio de reglamentación y Aston Martin cuenta con el ingeniero que más éxito ha tenido en la historia de la Fórmula 1 y que responde al nombre de Adrian Newey. Con este binomio, el asturiano no duda en disparar las expectativas.

«¿Ganar el Mundial? En 2025 seguro que no porque los coches van a ser iguales, así que es prácticamente imposible que demos un salto tan grande. Ojalá sea mejor que en 2024, pero en ningún caso para ganar el campeonato», dijo el asturiano sobre la opción más próxima.

Fernando Alonso, sin embargo, no quitó ni un ápice de imaginación a lo que puede pasar en la temporada siguiente. El sueño del tricampeonato parece más cercano que nunca. «En 2026 hay un cambio de reglamentación y tenemos a Adrian Newey trabajando para nosotros desde abril en el proyecto. Hay que ilusionarse lógicamente en tener un buen año y ganar el campeonato del mundo son palabras mayores, pero ya sé que van a ser altas», añadió.

El doble campeón del mundo con Renault podría convertirse en el primer piloto en ganar un Mundial con dos décadas de diferencia convirtiendo esto en un auténtico hito en la historia del motor. «Ya sé que me preguntaréis en la pretemporada de 2026 por el coche diseñado por Newey, por Fernando Alonso como piloto y un año juntos… Me haréis preguntas acerca de si podemos soñar con el campeonato y es lógico. Yo también me las haría si estoy en casa como periodista y Adrian ficha por otro equipo como por ejemplo Williams», aseveró el piloto de Aston Martin.

Pese a la clara ilusión, Fernando Alonso quiere tener los pies en la tierra como demuestra diciendo que «ojalá pueda disfrutar de más podios y de alguna victoria, de luchar por el campeonato. Sé que 2026 es un año que es una moneda en el aire y esperemos que nos salga cara». Palabra de campeón.