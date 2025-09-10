Los Mossos d’Esquadra investigan una segunda violación a otra menor durante las Fiestas del Tura que se celebraron entre los días del cinco y el nueve de diciembre en Olot (Gerona).

La denuncia de esta segunda víctima de agresión sexual es una menor de 15 años, y se suma a la primera violación denunciada por otra menor tutelada por el Gobierno Catalán que ha desembocado en la detención de un joven magrebí de 23 años.

Esta segunda violación, según la denuncia de la víctima, sucedió la misma noche que la primera agresión sexual, en una zona próxima y sólo con cinco horas de diferencia respecto a la primera agresión denunciada.

Investigan si son los mismos agresores

La primera agresión a una menor se produjo el 6 de septiembre cerca de la 01:00 horas, fuera de la zona de ocio y conciertos que se celebraban en Olot por las Fiestas del Tura. Según la víctima, los violadores fueron dos hombres magrebíes.

La menor, tutelada por el Gobierno Catalán, explicó a los Mossos que había sido violada por dos hombres magrebíes con los que no tenía relación pero los conocía de haberlos visto en otras ocasiones en Olot.

Tres días después de la violación, gracias a la diligencia de reconocimiento de la víctima y a la investigación policial, los Mossos d’Esquadra detuvieron el día 9 de septiembre a uno de los presuntos autores.

El detenido es un joven magrebí de 23 años al que no le constan antecedentes policiales y los Mossos buscan a un segundo hombre magrebí que supuestamente participó en la agresión sexual a la primera víctima.

Ahora, la investigación intenta averiguar si las agresiones sexuales a las dos menores durante las Fiestas de Olot están relacionadas y no se descarta ninguna hipótesis.