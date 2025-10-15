El falso mena de 23 años acusado de violar a una niña en el barrio de Hortaleza (Madrid) sigue en un centro de internamiento de menores en vez de en la cárcel, a pesar de que ha pasado un mes desde que los forenses descubrieron su verdadera edad. De esta manera, Mohamed R., presunto violador, comparte centro de internamiento con menores de 15, 16 o 17 años.

Acusado de violar a una niña de 14 años el pasado 29 de agosto, el falso Menor Extranjero No acompañado (MENA) fue detenido el mismo día de los hechos y pocas horas después enviado al centro de internamiento de menores Teresa de Calcuta en Madrid tras negarse a declarar ante la juez.

Unos días después, y por orden de la juez, Mohamed fue sometido a un examen forense para determinar su verdadera edad, ya que el detenido sostenía que tenía 17 años.

En un centro de menores y no en la cárcel

El examen se le practicó al acusado a mediados del mes de septiembre y determinó que el falso mena tenía 23,2 años. Tras descubrirse la edad real del presunto violador, el juzgado de menores se inhibió en favor de un juzgado ordinario que aún no ha sido nombrado. Desde entonces, gracias al retraso de los trámites judiciales, Mohamed, de 23 años, comparte centro de internamiento con menores de edad recluidos por otros delitos más leves.

El Ministerio Fiscal destapó durante la instrucción del caso de la violación a la menor de 14 años que «el detenido Mohamed Rifai era mayor de 18 años cuando se cometieron los hechos».

«Según se deriva del Decreto de determinación de edad que obra remitido con el expediente por el Ministerio Fiscal, en el que se recogen los informes médico forenses en base a las pruebas radiológicas del carpo de la mano izquierda, dentición y del TC de ambas clavículas, se concluye que la edad biológica más probable de Mohamed es de 23,2 años, y el tramo inferior de la horquilla son los 19 años», concluyó el juzgado.

Mayor pena para el presunto violador

La primera consecuencia de la verdad revelada por los informes forenses practicados al investigado ha sido el traslado de su caso a un juzgado ordinario. La segunda medida a tomar sería su traslado a prisión, ya que es un mayor de edad, pero esto no ha sucedido aún. La tercera consecuencia será una pena mayor y más acorde con su mayoría de edad en el caso de ser condenado.

El falso mena podría ser sentenciado con una pena de hasta 15 años de prisión por violación en caso de ser procesado, juzgado y declarado culpable. Si el detenido hubiera sido un verdadero mena, podría haber sido castigado con un encierro en un centro de menores durante ocho años.

El letrado de la víctima, Alfredo Arrién, explica: «Que el agresor fuera menor, como inicialmente se pretendía en las actuaciones al principio del caso, hubiera beneficiado en cierto aspecto a la víctima porque no había duda de que el responsable civil directo era la Comunidad de Madrid, que es quien tutela a ese supuesto menor, en este caso ya no hay una responsabilidad civil tan directa, pero nosotros sí que consideramos que hay una responsabilidad directa de la Administración que tenía que haber controlado al usuario de ese centro y lucharemos porque la víctima sea indemnizada como corresponde y el presunto autor reciba el mayor reproche penal posible».