‘Pasapalabra’ continúa siendo uno de los programas más vistos de la televisión. Es más que evidente que Antena 3 hizo una grandísima apuesta con este formato, con el que están cosechando grandísimos datos de audiencia. Un programa en el que, tarde tras tarde, podemos disfrutar de los particulares chistes de Orestes.

El pasado miércoles, uno de los que compartió el burgalés provocó una reacción de lo más sorprendente e inesperada por parte de Roberto Leal. Todo comenzó con la prueba conocida como ‘¿Dónde están?’, donde el presentador preguntó a Orestes qué opción quería “entre dos grandes grupos de la historia de la música. Elige entre ABBA o AC/DC”.

En ese momento, el de Burgos confesó que “soy muy rockero, pero me gusta mucho ABBA”. El concursante quiso ir mucho más allá: “Voy a elegirles, pero tengo que contar un chiste: Se abre el telón y aparece un tío inclinándose hacia la izquierda. Se cierra el telón. ¿Qué grupo acaba de interpretar? Hace de C”.

Roberto Leal no tardó en exclamar lo siguiente: “¡Madre mía!”. Acto seguido se bajó de su silla, dispuesto a abandonar el plató de ‘Pasapalabra’. Tanto el público como los invitados no podían parar de reír. Finalmente, el andaluz regresó a su puesto mientras que Orestes no tardó en explicar que “ABBA significa papaíto en hebreo antiguo”.

El presentador de ‘Pasapalabra’, ante los continuos comentarios de Orestes, dijo lo siguiente: “Seguridad. ¿Puede entrar alguien y parar esto, por favor?”. Goyo Jiménez, uno de los invitados del día, quiso ir más allá: “No hay sueldo ni premio que justifique esto”. Un comentario que provocó las risas entre los allí presentes.

Roberto quiso seguir con el juego con la siguiente afirmación: “Antes de que siga…”, refiriéndose a Orestes. De esta manera, dio paso a Esther Arroyo, que formaba parte del equipo azul del burgalés. Finalmente, el concursante consiguió resolver la prueba a falta de 26 segundos, por lo que consiguió acumular un total de 10 segundos para El Rosco de ‘Pasapalabra’ de esa misma tarde.