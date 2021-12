Una tarde más, Antena 3 emitió un nuevo programa de ‘Pasapalabra’. En esta ocasión, Orestes, que siempre acostumbra a realizar unos programas brillantes, tuvo un error en ‘El Rosco’ que rápidamente se llevó por delante su oportunidad de llevarse el bote, que ya suma 370.00 euros.

Debido a las prisas al ver que contaba con una cantidad de segundos no demasiado elevada, Orestes se lanzaba a contestar una de las letras del rosco sin pensar demasiado en la respuesta. De esta forma, dijo una respuesta incorrecta.

Jaime fue el primero en comenzar el rosco, con un total de 158 segundos para responder a las 25 letras de la prueba. Tras llegar el turno de Orestes, el concursante dejó pasar la primera letra, la A, siendo la misma que fallaría en la segunda vuelta.

.@OrestesBarbsalc dudaba con la letra ‘a’ en la primera vuelta y en la segunda vuelta ha fallado al decir «abrigo». 😅 #Pasapalabra406 https://t.co/KOUbS0h5eJ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 30, 2021

Durante la segunda vuelta, Roberto Leal volvió a leer a Orestes la letra A: “Chaqueta de tela con solapas y botones que llega por debajo de la cadera», a lo que el concursante respondió demasiado rápido la palabra ‘abrigo’ sin darse cuenta de que esa no era la respuesta correcta.

«Abrigo es una prenda que sirve para abrigar, para americana, la descripción es más específica», explicó Roberto Leal después del error del concursante burgalés.

«No he escuchado bien y me he lanzado a degüello, he sido tonto», afirmó el concursante tras escuchar la explicación de Roberto Leal. «Es que las americanas no sirven específicamente para combatir el frío, no iba por ahí…».