Tras once días sumergidos en el nuevo proyecto liderado por la plataforma de Netflix desde el territorio latinoamericano, los colaboradores de Sálvame ya han regresado a España. Así lo han trasladado muchos de ellos en sus redes sociales, desde donde han definido la experiencia con solo palabras positivas. Entre todos, Kiko Hernández ha sorprendido a sus seguidores compartiendo su emotivo reencuentro con Fran Antón, su actual pareja. Después de más de dos semanas separados, el colaborador ha recibido una sorpresa por parte de su prometido, quien le esperaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas.

«Después de muchos días muy duros trabajando con un equipazo para Netflix regreso a Madrid y me espera el amor de mi vida… Gracias @franantonlopez por hacerme feliz… una vez más… te amo», escribía el ex concursante de Gran Hermano en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía de ambos en un coche donde el televisivo no dudaba en acurrucarse en su pecho. Analizando el mensaje, se entiende que Kiko no esperaba que Fran fuera a recogerle al aeropuerto de la capital, por lo que parece que fue un detalle inesperado que él mismo ha catalogado como un «regalazo de bienvenida» desde sus stories de Instagram.

Será el próximo 16 de septiembre cuando Kiko y Fran se den el «sí, quiero» en Melilla, la ciudad natal del segundo. Aunque en un principio varios rumores hacían referencia a que la pareja se había casado en secreto lo cierto es que tan solo se trataba del inicio de los tramites que harán posible la celebración nupcial el próximo mes. «He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero. Y esa persona se llama Fran Antón», manifestaba Kiko semanas atrás en el plató de Sálvame, dejando boquiabiertos a todos los telespectadores.

Pero no todo es oro lo que reluce y es que más allá de su emotivo reencuentro con su prometido, y su bonita historia de amor, Kiko Hernández también se ha vuelto a posicionar en la primera línea mediática tras opinar sin tapujos sobre la cancelación de Sálvameen el magazine Vivalavi de Canal 6. “Tenemos una pena muy grande porque, desde que nos hemos ido, la cadena se ha ido al atraste”, comentaba el colaborador con su característico habitual sentido del humor. Unas declaraciones que enseguida fueron respondidas por María Patiño, su compañera, quien se encontraba a su lado en ese preciso momento: «Bueno yo sigo en la cadena», decía, haciendo referencia al programa en el que sigue ejerciendo como presentadora, Socialité.

Qué maravilla de vídeo 😂😂 @Kiko_Hernandez diciendo que desde que se han ido se ha hundido la cadena.

Lydia Lozano asintiendo.@maria_patino “Bueno,yo sigo en la cadena” JAJAJAJAJA ME MEO #yoveosálvame | vídeo de @eliamsweet pic.twitter.com/MhUtaquxFe — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) July 28, 2023

«Estamos buscando curro aquí porque nos han echado. Nos han cerrado el programa con unas audiencias brutales», continuaba asegurando Hernández, lanzando indirectas sobre los datos que está registrando Así es la vida, el espacio televisivo que ha cogido el relevo de Sálvame durante la época estival y hasta la llegada de Tardes AR, el programa que conducirá Ana Rosa Quintana a partir de septiembre.