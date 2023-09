Nunca nadie pensó que los nombres de Jorge Javier y Pablo Motos pudieran ir unidos. Pero así ha sido en esta nueva era televisiva. El de Badalona y el de Requena se encuentran compitiendo por la audiencia, cada uno con su programa. Mientras el primero se ha lanzado a la aventura con Cuentos chinos, el segundo ha vuelto a apostar -un año más- por El Hormiguero. Y, como todo el mundo sabía de antemano, solo hay un ganador.

El gran récord de las hormigas

Después de los bajos datos de audiencia de Jorge Javier en su nueva etapa en Telecinco, ha recibido un último batacazo de la mano de El Hormiguero. El programa de Motos, que ha arrancado su temporada número 18, ha batido récord histórico. Tal y como muestran los datos, el espacio de Antena 3 ha tenido las dos mejores semanas de inicio de share de todo su recorrido en la televisión. La primera, un 17,35%, unos 2.098.000 espectadores de media; la segunda, un 17,67%, un total de 2.251.000 de media.

Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’ / Gtres

En la primera semana, Pablo Motos recibió a Isabel Pantoja -su reaparición en la televisión-, Mario y Óscar Casas, Carlos Latre, Marta Nieto y José Coronado. En la segunda semana, recibió a Olga Carmona, Inma Cuesta y Luis Tosar, los coaches de La Voz -Malú, Pablo López y Antonio Orozco-, y Joaquín Sánchez.

El gran golpe de Jorge Javier

Con las cifras encima de la mesa, se confirma la peor de las noticias para el que fuera presentador de Sálvame, que ha intentado resurgir de sus cenizas sin éxito alguno. Cuentos chinos registró un 9,4% de audiencia en su primera entrega, un total de 1.240.000 espectadores. Entonces, viendo la mala acogida de su proyecto, quiso lanzar un desesperado mensaje en la red -que, adelantamos, no sirvió en absoluto-: «A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz».

Jorge Javier en su nuevo programa, ‘Cuentos chinos’ / Telecinco

El segundo episodio, en cambio, fue mucho peor, registrando tan solo un share del 7%, vaticinando así la caída definitiva del Rey Midas del entretenimiento. En su tercer programa, cayó hasta el 6,8% de cuota de pantalla, consiguiendo tan solo 828.000 telespectadores enganchados a él. Lo que parecía ser la apuesta asegurada para arrasar en audiencias ha resultado ser, tan solo, un formato bajo la huella de La Fábrica de la Tele con el mismo presentador al frente, presentador que ha perdido todos los apoyos que un día le llevaron hasta lo más alto.

Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. / Gtres

Aún con todas, Jorge Javier no perdía la esperanza de arrasar. Tanto que, incluso, se aventuró a dedicarle una carta a Pablo Motos (con ansias de venganza). «Querido Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la cena de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente, la gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos: coincidimos», decía la misiva. Una carta a la que Pablo Motos contestó, pero con las cifras encima de la mesa. Mientras el presentador callaba, las cifras hablaban: un 19,1% de share traducido en 2,4 millones de espectadores. Y es que, dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.