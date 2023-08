Belén Esteban desconecta en el Caribe tras el final de ‘Sálvame’

El próximo 23 de agosto se cumplen dos meses desde el fin de Sálvame, espacio que estuvo conducido por Jorge Javier Vázquez y del que también formó parte una de sus colaboradoras más carismáticas: Belén Esteban. Aunque no todo termina ahí porque el equipo de la cadena de Fuencarral fichó por Netflix, motivo por el que los contertulianos se desplazaron hasta Estados Unidos para grabar los 8 episodios que estarán repletos de humor. Sin embargo, no se sabe mucho más del contenido que se emitirá en la mencionada plataforma de pago.

Belen Esteban en la boda de Anabel Pantoja / GTRES

Mientras llega el día del estreno y en medio de la temporada estival, la de Paracuellos ha hecho un parón para disfrutar de unas mágicas vacaciones en el Caribe junto a su marido. Así lo ha hecho saber ella misma a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 1 millón de seguidores. «Vacaciones merecidas con mi gente, lo que más quiero, gracias a mi amiga Eva y Jesús @tumaletaalcaribe me han buscado el mejor viaje en precios, atención personalizada y a unos de los lugares favoritos míos. Ellos @tumaletaalcaribe te lo ponen súper fácil, meteros en su página es lo más 🥰🥰🥰🥰 os seguiré contando….», dijo hace unos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Dicho y hecho. Comprometida con sus followers, Belén ha ido publicando píldoras de su estancia. En algunas fotografías aparece, de lo más sonriente disfrutando de las temperaturas del lugar y dándose refrescantes baños en las aguas turquesas. Además, como buena creadora de contenido que es ha mostrado algunos de los lugares del hotel en el que se está hospedando junto a su marido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

En su última publicación, Belén Esteban ha recibido algún que otro comentario por su manera de andar en uno de los vídeos. Lejos de quedarse callada ha hecho gala de su habitual sinceridad. «Posado 2023 de

La “Patrona” @tumaletaalcaribe y bañador @dolorescortesswimwear. Por cierto a los que preguntáis os recuerdo que me rompí la pierna, Felices Vacaciones a todos y todas… ay madre», ha indicado.

Es necesario recordar que, hace un año, la televisiva sufrió un accidente en pleno directo mientras imitaba una de las pruebas que se realizan en Supervivientes.

«Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonar por no poder contestar a vuestras llamadas y whatsApp. Quiero dar las gracias a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Vila (Cirugía Plástica), Dr. Diaz (Anestesista) , Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño. El día 25 de Abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de Mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar», dijo después de días desaparecida. Afortunadamente, tras pasar por el quirófano y mucha rehabilitación, Belén Esteban ha podido recuperarse de aquel fatídico incidente.