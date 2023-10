Quedan escasos días para que Isa Pantoja y Asraf Beno pronuncien por fin, y contra todo pronóstico, el Sí, quiero, y se conviertan en marido y mujer. Pues han pasado más de tres años desde que el ex superviviente pidiera matrimonio a la hija de Isabel Pantoja durante una escapada de la pareja a Medina Azahara, la ciudad palatina que mandó edificar en el siglo X el primer califa de Córdoba, Abderramán III, a las afueras de la ciudad, a los pies de Sierra Morena.

Si bien en un principio la boda iba a tener lugar en junio de 2021 y en Marruecos, finalmente se retrasó por el cierre obligado de la frontera del país de África del Norte con motivo de la pandemia del coronavirus. «Me caso con Asraf. Todo sigue igual pero lo tengo que retrasar, en septiembre u octubre. Pensábamos que se abrían fronteras en mayo pero no. Ahora dicen que en junio pero no nos vamos a arriesgar. Tampoco tengo prisa, así que lo más normal es retrasarlo unos meses que tampoco pasa nada», explicó Isa en El Programa de Ana Rosa.

Isa Pantoja y Asraf Beno en un evento en Madrid / Gtres