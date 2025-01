El motivo por el que Isa Pantoja se despierta muchas noches durante su embarazo

Isa Pantoja ha explicado el motivo por el que muchas noches se siente obligada a interrumpir su sueño. La colaboradora ha desvelado que el hambre se apodera de ella mientras está durmiendo y no tiene más remedio que cumplir con sus deseos. «Entre dormir y comer, pues me levanto a comer», ha comentado en su cuenta de Instagram, donde acumula 776.000 seguidores.

Una tortilla francesa, unos boquerones fritos y otros platos variados están en la lista de peticiones de la hija de Isabel Pantoja, quien continúa sin saber nada de su madre. No obstante, se ha ganado el corazón del público y de muchos rostros de Telecinco, por eso considera que atraviesa un momento perfecto.

«Me puede más el hambre que el sueño», ha declarado al dar la última hora sobre su embarazo. Según los expertos, los antojos tienen una explicación emocional que está directamente vinculado con los procesos de gestación. Chabelita no iba a ser menos, así que ella también ha caído en la tentación y ha sucumbido a sus preferencias.

Mensaje de Isa Pantoja. (Foto: Instagram)

Afortunadamente cuenta con el apoyo de su marido, el modelo Asraf Beno. Acaban de estar juntos en Nueva York, donde han pasado la primera parte de la Navidad junto a Albertito, el hijo que Isa tuvo con su ex, Alberto Isla.

El embarazo de Isa Pantoja

Tal y como se ha informado en Telecinco, Isabel Pantoja no quiere saber nada del embarazo de su hija porque no aprueba el matrimonio que esta mantiene con Asraf Beno. Tanto es así que se negó a ir a la boda, a pesar de que Chabelita le hizo saber que para ella era muy importante su asistencia.

La colaboradora de Vamos a Ver ha estado mucho tiempo mirando para otro lado, pero considera que ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa. Hace unos meses, antes de descubrir que estaba embarazada, Isa tuvo que someterse a una operación de urgencia en Cádiz, en un hospital que está muy cerca de la residencia de su madre. Sin embargo, la cantante no se preocupó por ella, no la llamó por teléfono y no fue a visitarla.

Isa Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Indignada y muy dolida, Isa dio una entrevista en ¡De Viernes! y explicó los duros episodios que vivió dentro de Cantora, la finca de su familia. Poco después se enteró de que iba a tener un bebé y dio carpetazo a todo para estar lo más tranquila posible.

De secundaria a estrella absoluta

Isa Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja ocupaba un papel secundario dentro de su famoso clan, de hecho muchos le acusaban de tener un comportamiento demasiado rebelde. Sin embargo, el paso del tiempo le ha situado en una posición favorable y ha sabido ganarse el corazón de la audiencia.

Chabelita ha demostrado que su pasado únicamente es un polémico recuerdo, pues ahora tiene otros planes y una gran ilusión: sacar adelante a sus hijos. Es lo único que le importa, de ahí que se esté mimando tanto y que se permita despertarse a horas extrañas para calmar sus antojos.