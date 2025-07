El futuro hogar de Isabel Pantoja es, en estos momentos, incierto. Dentro de muy poco se conocerá el próximo paradero de la artista que, el próximo día 1 de agosto, según han comentado en Vamos a ver, tendrá que abandonar su casa en Madrid, donde vive desde hace un año. Todo apunta a que la intérprete de Marinero de Luces -que recientemente salió en la lista de morosos de Hacienda- no se ha adaptado al ritmo de vida de la capital española -a pesar de que ha estado en las afueras, concretamente en La Finca- y por ello se han barajado otras opciones, como irse definitivamente al extranjero -se habló de República Dominicana, donde además pagaría menos impuestos- o regresar a Cantora.

El futuro de Isabel Pantoja

A 15 días del comienzo del nuevo mes, se ha puesto sobre la mesa el futuro de Isabel Pantoja. La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja entregará dentro de unas semanas las llaves de la casa en la que ha estado viviendo en los últimos 12 meses.

Isabel Pantoja. (FOTO: GTRES)

Kike Calleja, colaborador de Vamos a ver, ha barajado la posibilidad de que la viuda de Paquirri regrese a su finca en Cádiz -temporalmente-, donde ha pasado la mayor parte de su vida: Lleva como 60 maletas hechas ya y en los próximos días veremos los furgones salir. «El destino al que se va a marchar momentáneamente a Cantora pese a que en algún momento pensó en ir a la casa del Rocío y decide volver a su casa hasta que se solucione su deuda con Hacienda». Además, el tertuliano ha explicado que no sería algo definitivo, ya que siguen en pie los planes de la cantante de trasladarse fuera de nuestras fronteras: «No se suspende los viajes que tiene previsto para irse a vivir al extranjero y yo apunto a que es Portugal o Punta Cana, pero ahora se va a Cantora. Se lleva condicionando esa casa durante las últimas semanas, nunca se dejó de limpiar porque había tres sobrinas de su amigo José Mari, pero han contratado a una persona que está viviendo en la casa del Capataz. Esta persona se va a quedar aquí como persona interna, lo que quiere decir que a Mari Ángeles le han dicho que no va a continuar contando con ella para trabajar. Le han dicho que puede seguir yendo de visita. Isabel Pantoja está muy feliz de volver a su origen».

Cantora, la actual finca de Isabel Pantoja que compró Paquirri. (FOTO: GTRES)

Además, el íntimo de Terelu Campos ha apuntado que, en cuanto a la docuserie sobre la vida de Pantoja, «está paralizada», aunque la tía de Anabel Pantoja ya ha regresado a los estudios de grabación: «Ha grabado un disco que va a salir próximamente y los visados que se pidieron para trabajar en la gira americana siguen ahí ahí porque está sin cerrar aún. La estancia en Madrid formaba parte de un plan que no ha salido bien».

Por su parte, Sandra Aladro ha desmentido rotundamente que Pantoja regrese a Cantora. Fuentes cercanas a la artista, le aseguran a la colaboradora televisiva que «Isabel no va a regresar a Cantora»: «Me he puesto en contacto con la gente que organiza sus próximos pasos y desmienten ese traslado a Cantora. Cantora la entregó, por eso digo que seria un acto de buena fe quiénes disponen de ella. Su equipo me desmiente que Cantora sea su próximo destino».