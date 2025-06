La Agencia Tributaria ha vuelto a poner el foco sobre algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional con la publicación, este viernes 27 de junio de 2025, de su nueva lista de grandes morosos. Entre los nombres que más han llamado la atención destacan el de la cantante Isabel Pantoja y el del presentador y también cantante Bertín Osborne. Ambos han aparecido por primera vez en este listado, que recoge a personas físicas y jurídicas que mantienen una deuda con Hacienda superior a los 600.000 euros a 31 de diciembre del año anterior, en este caso 2024. Según el documento oficial, Isabel Pantoja figura con una deuda de un millón de euros, mientras que Bertín Osborne adeuda 865.000 euros. Su inclusión ha generado un considerable revuelo mediático y no ha pasado desapercibida en redes sociales ni en la opinión pública.

La lista publicada por la Agencia Tributaria contiene un total de 5.997 nombres entre personas y empresas, y representa una herramienta que busca reforzar la transparencia y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. La deuda total recogida en este listado alcanza los 16.138 millones de euros, lo que supone un ligero aumento respecto al ejercicio anterior. El hecho de que Pantoja y Osborne entren por primera vez en esta lista no significa necesariamente que hayan incurrido recientemente en fraude o que exista una resolución penal en su contra, sino que sus deudas ya son firmes y no se encuentran en proceso de suspensión o aplazamiento aceptado por la administración tributaria.

Isabel Pantoja en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Isabel Pantoja, cuyo nombre ha estado vinculado anteriormente a escándalos fiscales y causas judiciales, reaparece así en una situación que recuerda a otros episodios turbulentos de su carrera. En su momento, fue condenada por blanqueo de capitales en un caso relacionado con su ex pareja, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y llegó a ingresar en prisión. Aunque este caso es distinto, su presencia en la lista de morosos reabre el debate sobre la relación entre algunos personajes del mundo del espectáculo y sus deberes con el fisco. Por su parte, Bertín Osborne nunca había figurado en este tipo de listados, si bien su inclusión no resultaría sorprendente si tenemos en cuenta sus propias declaraciones hace escasos meses admitiendo tener serios problemas económicos.

Tanto Pantoja como Osborne tienen ahora la posibilidad de tomar diversas vías legales y administrativas para regularizar su situación fiscal. En primer lugar, pueden negociar con la Agencia Tributaria un plan de pago fraccionado o un aplazamiento, siempre que acrediten dificultades económicas justificadas y que no existan causas que impidan dicha negociación, como condenas firmes por fraude fiscal. Estos mecanismos les permitirían hacer frente a la deuda en varios plazos, evitando así medidas coercitivas como embargos. Además, si consideran que la liquidación publicada por Hacienda contiene errores materiales, duplicidades o no refleja correctamente su situación tributaria, pueden presentar alegaciones o recursos administrativos para solicitar una revisión.

Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Arda Turan, Paz Vega y Mario Conde, también señalados

Junto a Pantoja y Osborne, también aparece el ex futbolista Arda Turan, con una deuda de 1,3 millones de euros, y la actriz Paz Vega, que no solo permanece en la lista, sino que ha incrementado su deuda hasta los 2,3 millones, es decir, 538.000 euros más que el año pasado. También se mantiene el caso de Mario Conde, con 3,8 millones de euros pendientes de pago, aunque en su caso ha reducido su deuda significativamente respecto a años anteriores. A nivel empresarial, uno de los nombres que regresa tras un tiempo fuera es el de Desguaces la Torre, la empresa de Luis Miguel Rodríguez, popularmente conocido como «El chatarrero», que debe al fisco 3,7 millones de euros.