Kiko Rivera ha dado la cara. Han pasado tres días desde que la revista Lecturas publicase una de las entrevistas más duras del DJ en la que aseguraba que había vivido un complicado episodio junto a su hermana, Isa Pantoja, cuando esta intentó quitarse la vida. Las reacciones no tardaron en llegar e incluso fue vetado por Telecinco, ya que tenía previsto subir a Secret Story. Finalmente, no ocurrió. Si bien su hermana si ha mostrado su descontento con dicha situación, el cantante ha querido enmendar el error y ha intervenido este viernes por la tarde en Sálvame.

Primero lo ha hecho de manera telefónica y después ha intervenido a través de la pantalla. Kiko ha reconocido que no ha actuado bien y que algunas personas de su entorno le han hecho saber que se había equivocado. “Cada uno es responsable de lo que hace”, ha dicho arrepentido y reflexionando sobre la entrevista. Después, ha confesado que le gustaría que toda esta guerra familiar terminara. “Así uno no está a gusto. Primero conmigo mismo, es decir llega un día que mi cabeza dice ‘¿qué has hecho tío?, ¿por qué se te ha ido la pinza y has contado esto de esta manera?’, pero quizás por esos nervios o esa calentura en ese momento… yo no lo quiero contar de una manera que ataque”, ha contado Kiko.

El marido ha reconocido en todo momento que tuvo “una mala reacción”. “Conté una anécdota complicada que me tocó vivir y pertenece a la intimidad de mi hermana y por eso es por lo que ando pidiendo disculpas. En el momento en el que lo digo mi cabeza no asimila cual es el concepto de eso”, ha explicado. «No lo quise contar de esa manera», ha añadido arrepentido. El hijo de Isabel Pantoja es consciente de que lo sucedido es un daño “irreparable par a mi hermana y lo siento muchísimo. No sé que más decir…”, ha dicho reflexivo.

Gema López ha querido intervenir para acabar con las especulaciones y le ha preguntado directamente a Kiko Rivera si había tenido algún tipo de problema que ya tuvo en el pasado para haber llegado a esta situación. “Gracias a Dios no he tenido ninguna recaída. Estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo. Lo primero que ambos me dijeron fue que me alejara de mi familia porque no me hacían ningún bien. Y yo he tratado de seguir esas instrucciones”, ha dado a conocer.

Kiko, también ha querido aprovechar esta reaparición televisiva para dejar claro que la entrevista no iba por ahí, pero que terminó «calentándose». «A veces las personas no pueden controlar esos sentimientos que tienen y a veces se equivocan en las palabras que dicen y eso fue exactamente lo que me pasó», ha indicado apenado.

El perdón a través de sus redes

Horas antes de intervenir en Sálvame, Kiko Rivera publicaba un post en el que pedía también «perdón» por todo el revuelo generado después de la publicación. «La vida a veces te pone en situaciones complicadas.

En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar. Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos», empezaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

«Se han dicho cosas sobre mi muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer( todos ellos tendrán que demostrarlo). Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo. Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación. Sin más un saludo vuestro amigo Kiko Rivera», sentenciaba.