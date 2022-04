Isabel Pantoja ha hablado. Mucho ha sonado su nombre en la prensa del corazón desde que tuviera que acudir, de nuevo, a los juzgados para declarar por un presunto delito de insolvencia punible. La artista se sentaba en el banquillo para dar su testimonio por haber sido partícipe de una práctica ilícita que permitía la venta de dos propiedades embargadas por más de dos millones de euros, entre ellas su famosa casa de La Pera. Tras esto, muchos fueron los rostros conocidos que intentaron ponerse en contacto con ella. Sin embargo, Telecinco consiguió el bombazo más sonado del momento: Isabel Pantoja había desheredado a sus hijos. Era Gema López la encargada de dar la noticia en Sálvame, una sorpresa que provocó una auténtica revolución en Cantora.

Sin embargo, unas pocas semanas después, ha sido la propia tonadillera quien se ha encargado de desmentir tal acusación. Jose Antonio Avilés se ha puesto en contacto con ella y ha querido revelar la conversación en Viva la vida. “Mis hijos y mi familia son lo más importante de mi vida y todo lo que yo tengo es suyo, lo mucho o poco”, ha sentenciado, dejando bien claro que, tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja, siguen formando parte de la lista de personas que se beneficiarán de sus bienes. El colaborador ha explicado que la cantante acudió a una notaría, como bien era sabido, pero que el movimiento que realizó nada tenía que ver con la decisión de despojar de la herencia a sus hijos. Según ha relatado Avilés, el motivo de su visita fue autorizar a una amiga íntima para que pudiese firmar el acto de defunción de su madre, doña Ana: ”Tenía que ir a solucionar esa documentación y certificar la muerte de su madre”. Precisamente, la muerte de su madre habría sido el motivo por el que Isabel querría abandonar Cantora, según los rumores que están cobrando cada vez más fuerza, algo que Avilés ha confirmado. «Sí que tiene intención de vendarla», ha asegurado el periodista que, además ha explicado que después del juicio Rocío habría hablado con su gestor para empezar a negociar con Kiko Rivera.

Respecto a su testamento, el colaborador de Telecinco ha asegurado que la tonadillera “lo tiene hecho desde hace muchísimo tiempo y no lo ha cambiado ni en los peores momentos”. La conversación ha terminado con la confesión de la artista de regresar, muy pronto, a los escenarios, recalcando las ganas que tiene de reencontrarse con sus fieles seguidores: “Voy a hacer lo que he hecho toda la vida: cantar”. Avilés, ha finalizado su intervención con una declaración clave: «Esta misma semana he hablado con la promotora de sus conciertos y me dicen que a esta fecha, Isabel Pantoja sí va a cantar. Va a ganar lo suficiente como para poder solventar un poco sus deudas”.

Una muy mala etapa para la cantante que, además de la depresión en la que está hundida y los problemas legales, se suma ahora el escándalo de su herencia. Además, la reciente muerte de su madre y los continuos problemas familiares han llevado a Isabel a estar completamente desolada, inmersa en la más profunda tristeza. Tanto es así, que ha decidido cambiar su vida, empezando por abandonar Cantora, la finca que ha sido su refugio durante los últimos años. Ahora, como ha trascendido en la prensa, la tonadillera estaría pensando trasladarse a la casa que tiene en El Rocío. Sea como fuere, lo que está claro es que primero hay que empezar por el principio y después, ya se verá.