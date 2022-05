Isabel Pantoja: su domingo más amargo y una única ilusión

Los últimos años han sido para Isabel Pantoja lo más parecido a una montaña rusa de emociones. Después de haber tenido que soportar la muerte de su madre en uno de los momentos más complicados de su vida a nivel familiar, la tonadillera era acusada por un presunto delito de insolvencia punible, motivo por el que tuvo que desplazarse al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, protagonizando así una escena de lo más demoledora tanto dentro como fuera de los tribunales que no pasó desapercibida para los medios de comunicación.

Pero después de la tormenta siempre sale el sol, y en el caso de la cantante no iba a ser distinto. El pasado 26 de abril marcaba un antes y un después en la vida de Pantoja al darse a conocer su absolución, lo que significaba que no tendría que volver a la cárcel pese a que el letrado pertinente había pedido hasta tres años de prisión por ella a causa de la venta de su chalet en Málaga. Un momento de felicidad que no ha podido compartir con uno de sus grandes apoyos, su madre, que fallecía el pasado 28 de septiembre, sumiendo a su hija en la más absoluta tristeza.

Un día amargo sin sus raíces

Aunque es probable que la ausencia de su progenitora haya estado presente en el día a día de la tonadillera desde su muerte, ahora cobra mucho más peso con la llegada del Día de la Madre. Y es que, podría decirse que la tonadillera se enfrenta a la fecha más amarga del año, siendo ésta su primera celebración de este día tan especial sin la compañía de su madre, quien en vida se consolidó como el pilar fundamental de Isabel y sin la cual no ha podido festejar su absolución por todo lo alto, probablemente como ella hubiera querido si las circunstancias acompañaran.

Pero el Día de la Madre no solo es doloroso para la hermana de Agustín Pantoja por esta razón. Teniendo en cuenta que la relación de Isabel no es idílica con sus hijos, este 1 de mayo será doblemente doloroso. Pese a que Kiko Rivera pidió por ella esta Semana Santa a través de sus redes sociales, la conexión que un día hubo entre ambos ha quedado reducida a cenizas con la emisión de Cantora, la herencia envenenada como principal detonante. El 13 de noviembre de 2020 marcó el comienzo de una guerra fría maternofilial que sigue vigente hasta día de hoy, y aunque lo cierto es que han sido varias las ocasiones en las que madre e hijo parecían estar acercando posturas, estos intentos no llegaron a buen puerto y ambos hacen sus respectivas vidas completamente distanciados. Una situación que ha provocado que Isa Pantoja se convierta en uno de los daños colaterales, manteniendo una relación con su madre un tanto cordial y distante, aunque comprendiendo y respetando en todo momento los tiempos de la que fuera esposa de Paquirri, pese a que eso pueda provocar que la separación entre ellas vaya agrandándose.

¿Celebraciones en Cantora?

Por el momento, no consta que vaya a haber ninguna celebración en Cantora por el Día de la Madre debido a las circunstancias. En otro momento, sería bastante probable que Kiko Rivera e Isa Pantoja se desplazaran hasta la finca para pasar un día especial en compañía de la tonadillera, sus respectivas parejas y sus hijos. Algo que este año no tendrá lugar y quién sabe si volverá a repetirse, estando Isabel únicamente acompañada por su hermano.

No obstante, la cantante es la primera persona que valora el cariño que le está dando Agustín en el momento más devastador de su vida, y de hecho, le dedicó unas emotivas palabras en su último juicio: “Moriría por mí, es la única persona que tengo a mi lado. (…) Solo nos abrazábamos y nos preguntábamos si estábamos bien”, relataba la ex de Julián Muñoz, haciendo referencia a su ingreso en prisión y a las visitas de Agustín al centro donde estuvo 191 días conviviendo con otras presas y donde pudo percatarse de que su hermano se convertiría en pieza clave en su estabilidad emocional.

Dudas y una ilusión

Una vez ha podido saber que tiene todos sus asuntos zanjados con la Justicia, Isabel Pantoja tiene vía libre para ir más allá y mirar por sus intereses de cara a los próximos meses. Son muchos los rumores que han girado en torno al futuro de Cantora, el cual no parece estar ligado a la tonadillera. Y es que, la finca en la que vivió los momentos más felices de su vida solo le ha traído quebraderos de cabeza en los últimos meses, motivo por el que habría decidido huir de allí para no revivir los buenos recuerdos que ésta le trae de doña Ana y del resto de sus familiares.

Aunque algunas fuentes televisivas desvelaron que la madre de Kiko Rivera tenía pensado volver a Madrid, pasando previamente por El Rocío y asentándose allí temporalmente en otra de sus viviendas, lo cierto es que, con la llegada del mes de mayo, se verá obligada a pasar una temporada alejada del país, lo cual le servirá como excusa perfecta para meditar sobre dónde quiere establecer su residencia y sobre si quiere sanar en Cantora, o hacerlo totalmente alejada de ésta.

Será el próximo 24 de mayo cuando la hija de doña Ana dé su esperadísimo pistoletazo de salida a una gira por Latinoamérica cargada de fechas. Ese día actuará en Buenos Aires, Argentina, para posteriormente desplazarse al Mostazal, Chile, donde se subirá al escenario el 27 y 28 de mayo. Y para dar comienzo al mes de junio, será el día 1 cuando Isabel acuda a su cita con Lima, donde podrá dar cabida hasta a 10.000 de sus fans, que intentarán alentar a su referente. Por su parte, e independientemente de estar hundida, cuando adopta el rol de artista es cuando Isabel se carga de fuerza. Buena muestra de ello son las exigencias que varios medios nacionales han confirmado: “Quiere rosas blancas por doquier, que todo esté lleno de flores”.

Otra de las ilusiones de Isabel Pantoja podría ser la esperanza de retomar la relación con sus hijos. Tanto Kiko como Isa se han puesto en contacto con su madre nada más conocer la decisión del juez a la hora de absolverla. Y es que, aunque parecía que el distanciamiento entre la tonadillera y sus hijos iba in crescendo a medida que pasaba el tiempo, ahora Irene Rosales ha sido la encargada de desvelar que su marido había escrito a su madre. Algo que también hizo Isa Pantoja mediante Agustín, confirmando que irá a verla en breves.