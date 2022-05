De un luto riguroso, Isabel Pantoja ha cambiado Cantora por el Aeropuerto de Jerez. Alejada del foco mediático y sin querer saber nada de la última y polémica entrevista de su hijo, Kiko Rivera, la tonadillera ha retomado su vida y ha puesto rumbo a Argentina, el primer destino elegido para su nueva gira por Latinoamérica. Acompañada de su inseparable hermano Agustín, la artista retomará su carrera profesional en el Luna Park, el auditorio de Buenos Aires donde presentará su música el próximo martes 24 frente a unas 9 mil personas.

La cantante ha llegado al aeropuerto en un coche negro, donde ha permanecido varios minutos con semblante serio mientras su hermano se ha encargado de descargar las maletas. La intérprete de Marinero de luces ha salido del vehículo vestida completamente de negro, con sus características gafas de sol y una mascarilla a conjunto que no ha dejado ver su rostro. Agarrada en todo momento del brazo de Agustín, Isabel no ha querido atender a los medios de comunicación que esperaban su llegada, lo que ha supuesto que no haya dado declaraciones sobre las últimas polémicas de su hijo. A punto de entrar en la sala de embarque para poner rumbo a Argentina, la intérprete de Veneno ha dado las gracias a los reporteros por desearle suerte en esta nueva aventura en forma de gira mundial.

Tras este primer contacto con sus más fieles seguidores argentinos, la madre de Isa Pi viajará hasta Chile, donde celebrará dos conciertos en el Gran Arena el 27 y 28 de este mes, para después desplazarse hasta Lima, donde actuará el 1 de junio en el Plaza Arena, con una capacidad de 10 mil espectadores. Este supone el regreso a los escenario de la tonadillera, que será un soplo de aire fresco después de los acontecimientos tan complicados que ha tenido que vivir en los últimos meses. Tras perder a su madre, doña Ana, Isabel Pantoja se enfrentaba de nuevo a los juzgados, esta vez acusada de un presunto delito de solvencia punible en el que le pedían tres años de cárcel y del que, finalmente, ha resultado absuelta. Pero, por si fuera poco, ahora su situación familiar ha vuelto a estar en el ojo del huracán, pues el DJ ofrecía hace dos semanas una entrevista en el Deluxe donde hablaba sin pelos en la lengua de su madre y su hermana, explicando que la situación con ambas era inexistente y rogando una conversación y un perdón. Un tema del que Pantoja no se ha querido pronunciar por el momento.

En esta nueva etapa de su vida, la intérprete de Se me enamora el alma cuenta con el apoyo incondicional de su hermano Agustín, además del de su hija Isa Pantoja y su sobrina Anabel, que en esta ocasión no le ha podido acompañar en esta aventura al estar concursando en Supervivientes. Quien no se incluye en esta lista es Kiko Rivera pues, como él mismo ha dejado claro públicamente, la relación materno-filial está más rota que nunca. Y es que, aunque él ha insistido en pedir perdón en los platós de televisión y rogar una nueva oportunidad, parece que las cosas -por el momento- se van a quedar como están.