Dulce Delapiedra, implacable contra Isabel Pantoja: "La odio"

Dulce Delapiedra regresa este viernes a un plató de televisión tras confesar encontrarse en una situación límite. La que fue la mano derecha de Isabel Pantoja será una de las entrevistadas de la nueva entrega del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Mediaset y, tal y como ha avanzado la cadena, sus palabras no dejarán indiferente a nadie. Así, la conocida niñera del clan Pantoja ofrecerá un desgarrador relato en el que contará detalles de su experiencia en Cantora, hasta ahora desconocidos, y su actual relación con la tonadillera, la cual está completamente rota.

«Entregar mi vida en cuerpo y alma y acabar no recibiendo nada… Del amor al odio hay un paso», comenzaba a decir, haciendo referencia a su propia experiencia con Isabel Pantoja, una persona que fue una de las más importantes de su vida y que, a día de hoy, confiesa odiar. Sin embargo, no ha podido evitar emocionarse al recordar la estrecha relación que mantuvieron en un pasado: «La quería mucho. Y ella me quería mucho a mí. Quería envejecer conmigo. Me llegó a decir: ‘Si me pasa algo, la vida es tuya’», desvelaba.

Dulce Delapiedra en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Hasta ahora, se conoce que el apoyo indiscutible que ofreció Dulce a Isa Pantoja durante su embarazo fue uno de los motivos que propiciaron su distanciamiento con la intérprete de Marinero de luces. En octubre de 2017 concedió su primera entrevista en Sálvame Deluxe para hablar de los entresijos de la familia Pantoja, algo que no perdonó la cantante. Desde entonces, la presencia de Dulce en la pequeña pantalla aumentó con creces, llegando incluso a participar, en calidad de concursante, en Supervivientes.

Isabel Pantoja, Dulce Delapiedra e Isa Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

En alguna ocasión, Dulce también ha hablado sobre la relación que mantiene Isabel Pantoja con su hermano, tema que se ha colocado en primera línea mediática esta misma semana tras cuestionarse los celos que puede llegar a sentir Agustín de la amistad entre la artista y Mariló de la Rubia. «Agustín le tiene unos celos de muerte a su hermana», manifestaba en 2021 desde el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Es probable que, aprovechando su intervención en ¡De viernes!, vuelva a incidir en este aspecto, tres años después, ya que coincide con las recientes informaciones aportadas por Leticia Requejo.

Dulce Delapiedra en ‘Deluxe’. (Foto: Mediaset)

Más allá de su relación con los Pantoja, Dulce también hablará de la alarmante situación económica por la que atraviesa. Cabe recordar que hace tan solo unas semanas, concedió una entrevista a la revista Lecturas donde informaba que no tenía dinero ni amor y que «había llegado a tomar pastillas para dejar de vivir». Según reveló, vivía con una pequeña pensión de 480 euros para mayores de 52 años con la que tenía que hacer frente al alquiler de su vivienda, además de costear los gastos del día a día: «No me da ni para pagar los 730 euros del alquiler. Vivo en 30 metros cuadrados. […] No tengo ningunas ganas de vivir. Tengo una depresión crónica desde 2005, desde Marbella, y estoy en tratamiento […] Mi situación económica ya me ha matado», sentenciaba.