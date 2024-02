Isa Pantoja visitó a Asraf Beno, que continúa su paso por GH DÚO, este martes, con motivo de la gala especial por San Valentín que organizó el programa. La hija de Isabel Pantoja se trasladó hasta Guadalix de la Sierra para encontrarse con su esposo tras casi dos meses sin verse. Así, no es de extrañar, que la pareja se fundiera en besos y abrazos mientras Albert Infante, el que fuera concursante de la última edición de Gran Hermano VIP, hacía de Cupido, dios del amor, cantando y tocando el violín a su alrededor.

Fue la música de Infante, precisamente, la que evitó que los espectadores escucharan algo crucial que se dijo el matrimonio al oído y que, en las últimas horas, ha analizado el programa Así es la vida, haciendo saltar nuevamente las alarmas sobre un posible embarazo de Isa Pantoja. Ambos, cabe recordar, han hecho públicas sus intenciones de convertirse en padres en varias ocasiones y, estando en la casa de Gran Hermano, de hecho, Asraf Beno comentó que Isa tenía «dudas» ese mes. Ella misma desmintió fuera del reality estar embarazada, aunque también reconoció que en un supuesto caso, no se lo diría a Asraf durante el concurso para no desestabilizarlo.

Isa Pantoja y Asraf Beno en ‘GH DÚO’ / Telecinco

«Qué guapa estás», fueron las primeras de Asraf a la colaboradora televisiva al verla. «Me pongo a llorar y no quiero, te echo mucho de menos. Quiero aprovechar contigo todo el rato. Está todo bien», respondió la hija de Isabel Pantoja. Unas palabras a las que el modelo atendió con una confesión en la misma línea y varias preguntas sobre cómo se encontraba su familia y su círculo más cercano. «Siempre me acuerdo de ti. Estoy en una nube, verla aquí donde nos conocimos, que empezó todo en esos 14 días», dijo.

Tras esto, y abrazabo a Isa Pantoja, Asraf se interesó sobre una posible espera de lo que sería el primer hijo en común del matrimonio. «¿Tenemos peque?», le preguntó a Isa, al oído. Ella sonrió y susurró en dos ocasiones para que el modelo la oyera: «Estoy a la espera, cari». Una afirmación que, en propias palabras de los colaboradores del programa a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz, no dejaría lugar a dudas sobre el tema en cuestión. «Si no hay peque tú dices que no, pero si lo hay le dices que estás a la espera delante de las cámaras. Está embarazada», ha opinado Gema Fernández. Por el momento Isa Pantoja no se ha pronunciado al respecto de dicha escena.

Isa Pantoja ya es madre de un niño fruto de su relación con su ex pareja, Alberto Isla, el joven gaditano fue el primer novio mediático de la hija de la tonadillera a quien conoció en 2010 en el instituto. Fue el mismo día que Isa Pantoja cumplía su mayoría de edad, cabe recordar, en 2013, cuando Isabel Pantoja anunció a través de un comunicado que sería abuela por segunda vez. «Debo comunicar con orgullo y sincera alegría que mi hija, que hoy cumple 18 años, va a agrandar en breve nuestra familia ya que se encuentra embarazada. Su embarazo ha sido fruto de una relación estable y duradera de amor, así como plenamente consciente y deseado. Ruego que se respete su intimidad, y la del resto de miembros de la familia, y se tenga la consideración debida hacia una persona joven e ilusionada que afronta la maternidad por vez primera», rezaba el escrito.