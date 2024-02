Asraf Beno se sincera sobre los capítulos más duros de su vida e Isa Pantoja se entera en directo

Gran Hermano DÚO está siendo una auténtica terapia emocional para Asraf Beno. El concursante se está abriendo en canal con los telespectadores y se está desnudando como nunca antes lo había hecho ante las cámaras, confesando episodios de su faceta más privada que, hasta ahora, eran desconocidos. Sin ir más lejos, durante la emisión del debate del pasado domingo, la organización del programa mostró unos videos donde el marido de Isa Pantoja relataba, entre lágrimas, una confesión sobre su pasado que ni siquiera su esposa conocía.

«Hay cosas de mi infancia que ni Isa sabe. No iba al cine, ni a comer restaurantes, no tenía la ropa que todo el mundo… Fui dos veces al cine antes de los 18,y no es algo de lo que esté orgulloso, pero como no podía ir lo que hacía era esperar con algún amigo a que saliesen por la puerta de emergencia y me colaba y entonces podía ver la película. No está bien, pero es mi vida. Las carencias que he tenido han sido materiales», explicaba desde el confesionario de la casa de Guadalix de la Sierra sin poder evitar emocionarse.

Asraf Beno en ‘Gran Hermano DÚO’/ Mediaset

Pese a confesar que era una parte de su vida que Isa no conocía, Asraf continuaba su discurso manifestando el orgullo que sentía con la familia que ha formada junto a ella: «La familia la formas tú con las personas que quieres. Y yo estoy muy orgulloso de la familia que tengo. Y la verdad que estoy en una época en la que soy muy feliz», concluía

La reacción de Isa Pantoja en directo

Como era de esperar, Ion Aramendi, presentador de El Debate, aprovechaba la presencia de Isa Pantoja en plató para preguntarle si conocía las dificultades económicas que experimentó Asraf durante su pasado, a lo que esta contestaba de una manera tajante: «No. Sí que sabía de algunas carencias pero no sabía específicamente cuales eran. Pero me encanta estos formatos, porque creo que en la vida, cuando tienes muchas cosas, no te planteas a lo mejor esas dificultades que has tenido antiguamente o los traumas que puede tener cada uno. Y ahí va todo el mundo con una mochila que cuando le ponen en una situación así es cuando te abres y empiezas a hacer como una vista atrás de todo lo que ha pasado», manifestaba.

Isa Pantoja en el plató de ‘GH DÚO’/ Mediaset

Además, aprovechando su intervención, la hija de la tonadillera ha reiterado que apoya completamente que Asraf sea capaz de contar sus vivencias con total naturalidad, porque le parece que es toda una oportunidad el poder hacerlo desde este tipo de formatos. «Que lo comparta con la gente me parece genial. Y que llore, al final son sus emociones, y no ven que se esté victimizando. Creo que está actuando bien, que suelte las emociones y que le dé igual lo que opine la gente», decía.

Isa Pantoja en el plató de ‘GH DÚO’/ Mediaset

Por otro lado, Isa Pantoja también ha destacado lo importante que es que Asraf hable de sus propias vivencias y no solo de las cuestiones que le relacionan con el clan Pantoja: «Él no habla de otras personas porque puede hacerlo en otros sitios. Pero un reality es para conocerte a ti, y esa es la parte que quiere contar de su vida para que lo conozcan a él. Siempre estoy orgullosa de él», sentenciaba en riguroso directo.