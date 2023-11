Tras seis años sin actuar en nuestro país, Luis Miguel regresa por todo lo alto el próximo verano para dar dos conciertos en el renovado estadio madrileño Santiago Bernabéu. En tiempo récord, el cantante agotó las más de 45.000 entradas disponibles para su primera actuación, prevista para el 6 de julio de 2024, en tan solo cinco días. Dada la buena acogida del evento, los responsables han decidido establecer una nueva fecha para que ningún seguidor del ‘Sol de México’ se quede sin poder verle en directo.

Luis Miguel durante una de sus últimas actuaciones / Gtres

«Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid», afirmaba Luis Miguel hace solo unos días. Por eso, será el 7 de julio cuando el autor de La incondicional vuelva a actuar en el templo del Real Madrid, haciendo historia al convertirse en el primer artista que realice dos shows consecutivos en el Bernabéu. La preventa de entradas para esta segunda cita comenzará el martes 14 de noviembre.

La última vez que Luis Miguel cantó en nuestro país fue en 2017 gracias a su gira ‘México por siempre’. Desde entonces, no había vuelto a pisar ningún país europeo. Sin embargo, su magia siempre está presente, algo que demostró durante su ‘Luis Miguel Tour 2023’, donde superó todas las expectativas al agotar todas las entradas para las actuaciones en Argentina, Chile, Estados Unidos y México el primer día que se pusieron a la venta. Un importante éxito que demuestra que su carrera y la unión con su público está más en forma que nunca.

La doble cita de conciertos de Luis Miguel se enmarca además dentro de una acción solidaria de la Fundación Real Madrid. Esta institución, que está presente en casi un centenar de países, destinará una parte de los beneficios del concierto de Luis Miguel en España a los niños, niñas y jóvenes que son atendidos por la misma. Y antes de llegar a nuestro país, Luis Miguel comenzará el año 2024 con medio centenar de fechas en más de 15 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

Luis Miguel disfruta de un dulce momento junto a Paloma Cuevas

A nivel personal, Luis Miguel también se encuentra en una bonita etapa de su vida. Su relación con la española Paloma Cuevas, a la que conoce desde la juventud, parece ir cada vez mejor. El pasado 14 de octubre, ambos acudían juntos a la boda de Michelle Salas, la hija mayor del mexicano, y Danilo Díaz en La Toscana. En el enlace, el ‘Sol de México’ llevó a la novia del brazo hasta el altar.

Paloma Cuevas / Gtres

Esto demuestra que su relación paternofilial está mejor que nunca y que su pareja, Paloma Cuevas, de la que se ha vuelto inseparable, forma parte de todos los planes familiares. Para la mencionada celebración, la hija de Victoriano Valencia deslumbró con un vestido verde esmeralda de su gran amiga Rosa Clará y ocupó junto a su pareja los bancos centrales dispuestos para la ceremonia.