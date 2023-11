Luis Miguel aplasta la polémica y hace ‘sold out’ en su concierto en Madrid

Luis Miguel traerá de regreso a España sus grandes éxitos en 2024. Concretamente, el 6 de julio de ese año. Así lo confirmó él mismo hace escasa una semana a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores. La última vez que Luis Miguel visitó nuestro país con motivo de uno de sus conciertos, cabe recordar, fue en 2018, con la gira vinculada a su entonces último proyecto musical, México por siempre.

El lugar elegido para este esperadísimo show de ‘El Sol’ en España, que se enmarcará en el Luis Miguel Tour 2024, es el Estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid que, tras su reciente remodelación, se ha convertido en un espacio multiusos para albergar todo tipo de espectáculos. Las entradas salieron a la venta el pasado lunes, día 6 de noviembre, a las 10.00 horas. Pero no, ya no quedan en puntos de venta oficial.

El mismo día que vio la luz la noticia y, por ende, salieron después a la venta las entradas para el espectáculo, fueron muchos quienes cuestionaron su elevado precio pese a que, cierto es, que Luis Miguel tendría previsto destinar parte de los ingresos de este concierto en la capital madrileña, a los proyectos solidarios de la Fundación Real Madrid, la entidad que canaliza la acción social del Real Madrid C.F. en el marco de su responsabilidad social corporativa. Críticas que ha aplastado por completo, no obstante, el cantante, en apenas cuatro días, colgando el cartel de Sold Out. «Debería ser considerado un delito fijar estos precios para un concierto, es prácticamente un atraco a mano armada que la gente trabajadora obviamente no nos podemos pagar», fue el comentario de un usuario en X (antes Twitter).

Los boletos de menor costo se encuentran en torno a los sesenta euros. Sin embargo, éstos se habrían agotado ya incluso antes de la venta general de entradas, puesto que tenían prioridad de compra, por motivos promocionales, los clientes del Banco Santander. Después, las siguientes entradas, por rango de precios, oscilaban entre los 100 y los 200 euros, aunque con la etiqueta consigo de visibilidad reducida. Por su parte, las ubicaciones más costosas, bautizadas como platinum, superan los mil cuatrocientos euros. Los tickets con asientos asignados en pista tienen un rango monetario que va desde los 288 hasta los 915 euros.

Luis Miguel Tour 2024

Antes de llegar a nuestro país, Luis Miguel recalará en más de quince países de Latinoamérica y en Estados Unidos o Canadá, con hasta medio centenar de fechas. Una gira de récords que se sumará a las tantas que lleva a su espalda el cantante y productor mexicano. Con su última gira el intérprete de Ahora te puedes marchar o Hasta que me olvides, acumuló entre 950 mil y un millón de dólares, es decir, alrededor de 18 millones 523 mil 500 pesos mexicanos, ya que se presentó en 14 países de América y Europa; según Marca.

Y todo ello, es digno de mención aquí, sin nueva música. El mexicano lleva más de un lustro sin estrenar tema, pero es el artista hispanoamericano, igualmente, con más canciones en Spotify por encima de los cien millones de reproducciones.