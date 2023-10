A pocas horas del enlace entre Michelle Salas y Danilo Díaz en La Toscana, existían voces que aún ponían en duda la asistencia del padre de la novia a su gran día. Pero nada más lejos de la realidad. Luis Miguel no solo estuvo presente este sábado 14 de octubre en la boda junto a su pareja, Paloma Cuevas, sino que ocupó uno de los papeles más importantes en la ceremonia: llevó a su hija mayor del brazo hasta el altar.

Luis Miguel durante un concierto / Gtres

Aunque en un primer momento se había confirmado que sería la madre de la influencer, Stephanie Salas, la encargada de tomar este rol, fue el ‘Sol de México’ quien finalmente arropó a su pimogénita en una emotiva boda que se desarrolló en la lujosa finca italiana ‘Il Borro’. Hasta allí llegaron el cantante y Paloma Cuevas en helicóptero tras aplazar el concierto que este tenía agendado para el día siguiente en Tampa, Florida. Con un elegante esmoquin negro firmado por Tom Ford, Luis Miguel fue uno de los invitados más esperados en la boda de su hija, la cual lució radiante con un vestido de Dolce & Gabanna y joyas de Tiffany & Co.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Precisamente, el dress code marcado para el evento del sábado rezaba que los hombres debían vestir de esmoquin y las mujeres de largo. Tal y como ha revelado La Otra Crónica de El Mundo, Paloma Cuevas deslumbró con un vestido en color verde esmeralda de su gran amiga Rosa Clará y ocupó junto a su pareja los bancos centrales dispuestos en la ceremonia, después de que este acompañase a su hija para unirse en matrimonio con Danilo Díaz.

Michelle Salas y Danilo Díaz este verano en Ibiza / Gtres

Además, el mencionado periódico asegura que la cena estuvo basada en dos platos de pasta, otro de pescado y una tarta llena de fresas. Pero si algo sorprendió a los invitados, puesto que no estaba preparado, fue el baile que protagonizaron Luis Miguel y su hija, de 34 años, al ritmo de la canción The way you looking tonigth, de Frank Sinatra. Sin embargo, el artista solo se convirtió en el rey de la pista en este momento, dejando a los asistentes con las ganas de verle cantar.

Michelle Salas / Gtres

Para el momento del baile, Michelle se cambió de vestido, también de Dolce & Gabanna, llevando uno nuevo con mangas abullonadas y flores blancas. De momento no han trascendido muchas imágenes del evento puesto que era una condición indispensable el no tomar fotografías para poder acudir.

En total, han sido tres días de celebración en Italia, lugar expresamente elegido por los novios porque fue en este país donde Danilo le pidió matrimonio a Michelle. Tras una exclusiva preboda en Ciudad de México, los contrayentes festejaron su matrimonio por todo lo alto este fin de semana en La Toscana terminando el domingo con un brunch más informal en el que la novia sorprendió con un vestido en color verde oliva también de los diseñadores Domenico y Stefano: «Para mí ellos son los pioneros en poder crear ese look de una mujer moderna, fuerte y sexy», indica en Vogue Mexico, donde ha dado la exclusiva de su boda.