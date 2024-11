Los motivos reales de la ruptura entre Anabel Pantoja y su tía Isabel

Anabel Pantoja está más distanciada que nunca de su tía Isabel. Así lo comunicaba Antonio Rossi, hace tan solo unos días, desde el programa Vamos a ver, donde contaba que ambas llevaban más de un mes sin hablar. Al día siguiente, con motivo de la presencia de Isa Pantoja en plató, el periodista añadía más detalles sobre este conflicto familiar que ha pillado por sorpresa a propios y extraños y que tiene a David Rodríguez, pareja de la influencer, como uno de los protagonistas.

«Están más distanciadas desde que ella está ya en Canarias. Hay un conflicto familiar con su pareja, en el que ni su tía ni su tío quieren saber nada de él. Por lo tanto es incompatible cualquier escenario en el que estén los tres porque no quieren cruzarse», sentenciaba. Rossi añadía que esta mala relación se remonta a la gira que realizó la tonadillera en Estados Unidos, donde el joven fue contratado por la cantante y su hermano para realizar sus servicios de fisioterapeuta. Y es que según Antonio, más allá de la esfera personal, la cantante prescindió recientemente de los servicios de Anabel en sus conciertos: «Tuvieron la excusa perfecta del embarazo, pero la desplazaron y pusieron en su lugar a alguien profesional. Dejaron de contar con sus servicios», contaba.

Antonio Rossi e Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Aunque se desconocen los motivos que han desencadenado en este conflicto y distanciamiento familiar, lo cierto es que la información aportada por Antonio Rossi coincide con la que publicó LOOK el pasado mes de junio, en la que se avanzaba que ni Agustín ni la intérprete de Marinero de luces querían saber nada del padre de la hija de Anabel. No obstante, analizando la situación, todo parece indicar que la nula relación de David con la artista y el desplazamiento de la influencer de la gira podrían haber agravado el problema.

La reacción de Isa Pantoja

Tras escuchar las declaraciones del periodista mencionado, Isa Pantoja, que se encontraba en el plató del matinal de Mediaset para hablar de su segundo embarazo, se lanzó a pronunciarse sobre este nuevo conflicto familiar: «Hasta donde yo sé ellas siempre han estado unidas y muy bien […] Pero yo no sé si a día de hoy no es así. Eso lo sabrán ellas […] Pero si es así, me da pena», manifestaba sin querer entrar en mayores detalles.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Ante esta nueva brecha familiar, la pregunta más repetida es: ¿traerán los dos nuevos miembros de la familia bajo el brazo la posibilidad de poder enterrar el hacha de guerra en el clan Pantoja? Por ahora, no ha trascendido que Isabel haya felicitado a su hija por su embarazo, algo que sí que hizo con Anabel en las redes sociales hace tan solo unos meses.