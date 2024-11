Anabel Pantoja, distanciada de su tía Isabel: el último golpe a la tonadillera

La dulce espera está a punto de llegar a su fin. Anabel Pantoja se encuentra en la recta final de su embarazo y, visiblemente emocionada, comparte con sus seguidores cómo se siente cada día. No obstante, no todo es oro lo que reluce. Y lo cierto es que su bebé va a nacer en un momento en el que su familia se encuentra completamente distanciada. Hasta ahora, se conocía que la influencer era uno de los pocos miembros del clan que mantenía una buena relación con su tía Isabel, pero nada más lejos de la realidad.

«Con Anabel no está tan cercana como la gente se cree. Más bien está muy lejos. Y muy lejos es muy lejos», desvelaba Antonio Rossi desde el plató del programa Vamos a ver. «Yo te diría que hace meses que no hablan», añadía, definiendo la situación como un claro «distanciamiento personal».

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Esta información ha dejado boquiabiertos a todos los colaboradores del matinal, a los cuales les ha sorprendido cómo hace unos meses Anabel fuera la mano derecha de la tonadillera en cada uno de sus conciertos y, ahora, siquiera hablen. Ante esta sorpresa, Rossi ha señalado que más allá de la esfera personal, Pantoja también prescindió recientemente de los servicios de Anabel en sus espectáculos. «Tuvieron la excusa perfecta del embarazo, pero la desplazaron y pusieron en su lugar a alguien profesional. Dejaron de contar con sus servicios», narraba, dejando al descubierto que también existe una ruptura profesional entre ambas.

Tras sus palabras, los colaboradores comentaban que tal vez la llegada de la primera hija de Anabel podría suponer de nuevo un acercamiento entre tía y sobrina. Algo que también podría ocurrir con Isa, la hija de la tonadillera que acababa de anunciar que espera su segundo hijo, el primero con Asraf Beno.

El embarazo de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha protagonizado la portada de la revista Lecturas de esta semana para contar, en exclusiva, que va a aumentar la familia junto a Asraf Beno, su actual marido. «¡Estoy embarazada de dos meses, nueve semanas! […] En mi primer embarazo nadie me dio la enhorabuena. Ahora quiero experimentar qué es estar embarazada y que la gente se alegre por ti», confesaba al medio citado.

Isa Pantoja, embarazada. (Foto: Mediaset)

Como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja se ha mostrado muy contenta con la noticia: «Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición más a la que esperar y adorar. Os deseamos todo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo», escribía.

Kiko Rivera, pese a la nula relación que mantiene con su hermana, también ha reaccionado al inesperado embarazo en la red: «Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. ¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud», comentaba para sorpresa de muchos.