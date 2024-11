El embarazo de Anabel Pantoja no está yendo todo lo bien que la sobrina de Isabel Pantoja querría. Aunque la llegada de un nuevo miembro a la familia ha supuesto una alegría para sus más allegados, lo cierto es que Anabel estaría atravesando momentos de profunda ansiedad y episodios de llanto, además de fuertes dolores especialmente «en la zona del lumbago». Ha sido la propia Anabel Pantoja quien ha desvelado estar viviendo esta situación a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores.

Aunque la influencer se muestra muy feliz con esta etapa de su vida, reconoce que ha vivido un embarazo de lo más complicado tanto por su estado de salud y complicaciones, como por las numerosas críticas que ha recibido a través de sus redes sociales. En especial, por su aumento de peso. «Me han recetado unas pastillas al suplemento del ácido y demás…Últimas caminatas con dolor de lumbago a nivel 100. La punzada en el lumbago y el culo me llega al corazón», ha escrito la influencer junto a un vídeo en el que se muestra acariciándose el vientre.

Sus palabras, sea como fuere, han captado la atención de Belén Marinone, quien fuera baby planner de Jordi Cruz y Rebecca Lima, que ha querido aconsejar a la televisiva en esta recta final de su embarazo. Para Marione hay tres cuestiones a tener en cuenta para preparar el parto: escuchar al cuerpo para vivir los cambios físico, preparar la llegada del bebé como tal a nivel de espacio y tiempo y, por último, indagar también en las emociones para regular expectativas y saber qué es normal y esperable. Aunque, eso sí, «cada mujer es un mundo y cada cuerpo es diferente, puede que por mucho que hagamos no logremos a sentirnos a gusto todo el tiempo pero sí debemos saber qué ayuda», señala en declaraciones para LOOK.

De acuerdo a Belén Marione, uno de los aspectos más importantes para tener un buen embarazo reside en la alimentación y rutinas de ejercicio. «Desde cuidar la alimentación durante todo el embarazo, hasta hacer una buena preparación al parto, pasando por un entrenamiento acorde a cada cuerpo y cada punto de partida durante todos los meses de gestación son indispensables para sentirnos bien. No aumentar excesivamente de peso, mantener una buen rutina de ejercicio, priorizar las horas de descanso y los momentos de relajación, tener una buena higiene de sueño, son algunos de los puntos más importantes para cuidar los cambios físicos», ha explicado.

Pero a esto cabe sumar, además, todo lo que concierne a la llegada del bebé y a las emociones de la futura mamá. «Si nos dejamos mucho que hacer para último momento, el cansancio, la necesidad de frenar, o los malestares físicos se harán mucho más notorio si además tenemos que gestionar y preparar un sinfín de cuestiones importantes», cuenta Isabel. «Tener control de lo que muy probablemente sentiremos y lo que nos vamos a encontrar en el proceso, así como identificar las señales de alarma que nos indican que algo no va del todo bien, es la tercera clave para vivir un proceso de embarazo sintiéndonos lo mejor posible incluso con las incomodidades esperables. Cuando sabemos a qué nos enfrentamos, podemos encontrarle una explicación a todas esas emociones y asumir naturalmente las que son esperables, lograremos transitarlas más tranquilamente», añade.

Fue el pasado mes de junio cuando Anabel Pantoja, embarazada entonces de cuatro meses, anunció que iba a convertirse en madre por primera vez, fruto de su relación sentimental con el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, a quien conoció hace poco más de un año. Lo hizo a través de la revista Lecturas, desde donde expresó su ilusión y aprovechó para desmentir todos los rumores de crisis que en los últimos días señalaban una posible ruptura de la pareja. «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», comentó la influencer a la citada publicación.