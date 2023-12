Cristina Pedroche no está despidiendo el año como se esperaba. A menos de siete días de asomarse al balcón de la Puerta del Sol para dar la bienvenida al 2024, ha confesado lo que le está ocurriendo estos días. La presentadora será la décima vez, que celebre en la pequeña pantalla la llegada del nuevo año. A pesar de que está concentrada en preparar los últimos detalles para que todo salga de la mejor manera posible, la colaboradora de Zapeando ha revelado en sus redes sociales que está empezando la Navidad un poco “regulinchi”.

Cristina Pedroche confesando su problema/ @cristipedroche

“Me ha bajado la regla (casi una semana de retraso) y me tiene tirada en el sofá casi sin poder moverme”, ha escrito Pedroche, junto a un selfie en el que se le puede apreciar con un rostro muy cansado, tumbada en el sillón de su casa, con ropa cómoda y apoyada en un cojín rosa con detalles de colores. “La regla regresó cuando la niña tenía 3 meses y los primeros días están siendo horribles. Muchísimo peor que antes del embarazo”, terminaba diciendo, con la naturalidad que le ha caracterizado siempre. Al poco tiempo de compartir su mensaje, sus millones de seguidores no tardaron en reaccionar a las palabras de Cristina y le mandaron cientos de muestras de apoyo y cariño para estos momentos tan delicados.

No ha sido la primera vez que la colaboradora ha comunicado los fuertes dolores que sufre provocados por la regla. El pasado mes de noviembre, cuando acompañó a su marido Dabiz Muñoz a Yucatán, dónde recibió el premio a mejor chef del mundo 2023, la presentadora de Password relató públicamente más información del problema que sufre: “Me estáis preguntando muchísimo por la regla. Ya lo conté, pero me bajó por primera vez justo cuando la niña cumplía 3 meses. Y ahora, un mes después, ha vuelto. Confiaba en que quizá no se me regulara tan pronto y que lo del mes pasado no fuera regla como tal. Pero no, se ve que esto va a ser así ya todos los meses. Lo de que con el pecho no te baja, no es verdad. Yo con lactancia materna exclusiva y aquí está mi amiga. Cada mujer es un mundo”, confesó sobre uno de los mitos que existe sobre la menstruación.

Desde que su pequeña Laia llegó a su vida el pasado 14 de julio, el perfil de Cristina Pedroche se ha convertido en numerosas ocasiones en un consultorio sobre distintos aspectos de la maternidad para sus más de tres millones de seguidores. A pesar de ello, la presentadora está siendo muy criticada por cómo está afrontando esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, lejos de ser silenciada por sus haters, Pedroche sigue hablando con total normalidad de cómo están siendo sus meses postparto.

Pedroche en ‘El Hormiguero’/ Gtres

¿Dónde pasará Laia las campanadas?

Son muchos los presentadores que acuden a dar las campanadas acompañados de sus familiares. Durante su última aparición en El Hormiguero, Cristina Pedroche confesó que no estará con su hija en este gran momento del año: “Si fuera egoísta me la llevaría porque estando conmigo yo estoy más tranquila, pero la maternidad también te enseña a que interpones los intereses de tu hija a los tuyos y, por tanto, la niña va a estar más tranquila en casa de mi madre”, aclaró la madrileña.