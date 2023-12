La pista definitiva de Cristina Pedroche sobre su vestido de las Campanadas

La cuenta atrás ha comenzado. Un año más, Cristina Pedroche dará las esperadas Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote y, como era de esperar, su vestido está volviendo a ser objeto de expectación. La pasada noche, la conocida presentadora concedió una entrevista en El Hormiguero y fue precisamente allí donde dio la pista definitiva de cómo será el estilismo que ha escogido para tomarse las uvas en directo con todos los españoles.

«Llevamos unos años que huimos de la tela como tal», comenzaba a desvelar la de Vallecas, añadiendo que la organización del vestido es tan compleja que no podrá montarse en el coche ya lista en dirección a la Puerta del Sol. Por otro lado, señalaba que tendría que comenzar a vestirse antes de lo habitual porque el montaje llevaba tiempo extra: «Se tarda en poner todo en orden».

Cristina Pedroche y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’/ Gtres

Pablo Motos, interesado en conocer más detalles sobre el vestido, continuaba preguntándole sobre el tema, bromeando sobre si el corcho sería el material con el que se habría confeccionado la prenda, a lo que Pedroche contestaba con una negación y definiendo el vestido como «vida». Por otro lado desmentía que estuviera hecho de lego, tal y como aseguraban Trancas y Barrancas. Recordando la entrevista que realizó en el mismo espacio televisivo el año pasado, Cristina ha destacado lo siguiente: «El año pasado estuve aquí y hablé de una cosa de los pies que este año también llevo: unos separadores», desvelaba.

Por otro lado, aseguraba que el resultado era una auténtica joya como lo podía ser su hija, a la que considera «lo más grande que tiene». Este año será la primera vez que Cristina Pedroche de las Campanadas siendo madre y, zanjando los rumores sobre si aparecería con su hija en brazos durante la emisión, ha querido anunciar que la pequeña «se quedará con su madre».

Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’/ Gtres

Haciendo referencia a lo que siente cada año, Pedroche ha manifestado que, aunque ya tiene una larga trayectoria en el mismo puesto, los nervios siguen estando ahí. Nervios que, en más de una ocasión, se han convertido incluso en pesadillas, donde la más recurrente tiene que ver con el vestido: «Sueño que no llega el vestido y que no hay forma de que llegue. También que no llega como sé que es, le falta una parte… Y no hay un plan b», contaba.

Estas palabras se unen al último post que ha publicado Pedroche en su perfil oficial de Instagram, donde deja entrever que su vestido de este año estará muy ligado a la naturaleza, ya que aparece «en algún lugar», desnuda, interactuando con diferente flora y fauna: «Quedan diez días. Ahora sí que sí», escribía bajo el hashtag #PedrocheCampanadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Cabe destacar que las pistas de naturaleza y vida se unen al concepto de maternidad, al menos así lo explicó ella misma durante su visita al programa El Novato presentado por Joaquín Sánchez. «Quiero enseñarle a mi hija a que se ponga lo que le da la gana y que sea libre. Siempre hacemos como un hilo conductor y siempre hago un discurso. Aprovecho el altavoz tan grande para dar discursos sobre causas en las que creo», confesaba en el espacio televisivo mencionado.