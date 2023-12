Cristina Pedroche da el paso definitivo justo antes de presentar las Campanadas 2023

Cristina Pedroche debutó como presentadora de las Campanadas en 2014 y desde el primer momento demostró que estaba preparada para entretener a su querido público. Como no podía ser de otra forma, sus detractores lanzaron ataques muy duros que ella supo reconvertir para hacer frente a sus nuevos proyectos profesionales. Le acusaron de llevar un vestido poco apropiado y demasiado provocativo. Lejos de venirse abajo, cristina ha utilizado estas críticas para crear expectación año tras año. Su look durante la última noche del año es uno de los momentos más deseados, por eso se ha atrevido a dar el paso definitivo.

La mujer de Dabiz Muñoz ha utilizado su repercusión en Instagram, plataforma donde acumula 3 millones de seguidores, para dar un paso importante: publicar un corto cuyo objetivo es promocionar su presencia en las Campanadas 2023. Repetirá la experiencia junto a Alberto Chicote. En entrevistas anteriores, Cristina Pedroche ha dejado claro que tanto ella como su compañero se encargan de todo y supervisan los detalles con mucho tiempo de antelación.

Cristina Pedroche posando / GTRES

Este año es especial para ella porque es la primera vez que ejerce de presentadora de las Campanadas siendo madre. Dabiz Muñoz estará muy pendiente del programa, de hecho él le ha ayudado a elegir el estilismo. Según cuenta, el cocinero tuvo una idea fantástica para crear un vestido que promete ser el mejor que ha lucido hasta la fecha.

Cristina Pedroche ha dado un paso importante

El primer traje que llevó en las Campanadas, un vestido negro con transparencias, generó mucha polémica y le acusaron de estar enseñando demasiado. La presentadora ha hecho caso omiso a estas críticas, tanto es así que ha mostrado más cada año. Para ella es importante reivindicar la libertad y aprovecha que el foco está puesto en ella durante la última noche del año para lanzar mensajes importantes.

Cristina Pedroche es la nueva reina de las Campanadas. Es más, este proyecto se ha convertido en uno de los más destacados de su trayectoria, por eso empieza a prepararlo con tanta antelación. Ese es el motivo por el que ha publicado un corto en el que aparece completamente desnuda y perdida en un bosque. De pronto llega un coche con la canción Un año más, el famoso tema de Mecano. La presentadora sale corriendo y ahí empieza el juego. Un juego que conquistará a la audiencia de Antena 3.

Nuevos datos sobre el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Cristina Pedroche promocionando su vestido / Redes sociales

El peluquero Óscar Lozano y la maquilladora Carolina Moreno, que forman parte del equipo de Pedroche en las Campanadas, han hablado sobre el vestido más famoso del año en ¡HOLA! A pesar de que han sido muy prudentes para seguir manteniendo el misterio, han dado algunos detalles para seguir generando expectación. «En el mapa de referencias, que no te puedo contar, había varias menciones a un ser mitológico griego que ha inspirado mucho todo el tema de este año y por supuesto también el pelo ¡Os va a encantar!», explican los compañeros de la presentadora.

A lo largo de esta década ejerciendo de maestra de ceremonias en la Puerta del Sol, Cristina Pedroche ha sabido sacar partido de todos sus errores y ha potenciado sus aciertos. Todas las personas que forman parte de este proyecto insisten en que la mujer de Dabiz Muñoz es una gran profesional que no se dedica únicamente a presentar, de ahí que se haya implicado tanto y que haya protagonizado un corto tan atrevido.

«No conozco a nadie en la profesión que luche tanto por su equipo, la más leal y atenta cuidando cada detalle. Me siento muy valorado y por trabajar con ella me valoran más las marcas, clientes y colaboradores», declara su peluquero.