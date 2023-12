No cabe la menor duda de que, Cristina Pedroche se ha convertido en la reina indiscutible de las Campanadas. Desde que comenzó a ser una de las protagonistas de la noche más especial del año, allá en el año 2014, la presentadora no ha dejado de sorprender con sus estilismos. De hecho, sus looks siempre son de lo más comentado y objeto de críticas de los usuarios de la Red y los telespectadores. Una vez más, será la televisiva la encargada, junto a Alberto Chicote, de dar la bienvenida al 2024.

Como viene siendo habitual, Cristina Pedroche siempre cumple con dos tradiciones. Una la de que su marido se vista con su traje del año anterior y la otra la de compartir un vídeo en su muro de Instagram con el que podría revelar las claves del diseño que lucirá. Precisamente, hace unas horas, Pedroche ha compartido un clip, que apenas dura unos segundos. En él aparece tumbada como una auténtica Eva en el paraíso. Con semblante asustado, la colaboradora de televisión mira desconcertada hacia ambos lados. «Muy pronto. Pedroche Campanadas», se puede leer en la pieza audiovisual.

Días antes de publicarlo, Cristina se sinceró con sus seguidores en un texto en el que mostró su emoción por ser, una vez más, el hilo conductor, en este cierre de año tan especial para ella, ya que ha dado a luz a su primera hija, el pasado mes de julio. «Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy más», ha comenzado expresando. «Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible», ha proseguido sobre el atuendo que lucirá en menos de quince días. «Para mí triunfar esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo», ha añadido. «Eso es lo único que necesito, aunque reconozco que este año el vestido es tan especial que lo mismo sí que os gusta a todos. No queda nada… y muy muy pronto más pistas y sorpresa», ha terminado diciendo sin revelar ningún detalle sobre el diseño.

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2021/ Instagram

El origen de Cristina Pedroche en las Campandas

Se van a cumplir nada más y nada menos que diez años desde que Cristina Pedroche sale a la Puerta del Sol para despedir el año. Si echamos la vista atrás, sus primeras campanadas fueron junto a Frank Blanco en la Sexta. Fue entonces cuando, sin saberlo, Pedroche ya adelantó con este diseño, que las transparencias iban a ser la fórmula protagonista en el resto de sus trajes. Para su debut lució modelo negro largo, sin mangas, con cuello redondo, repleto de transparencias y encaje bordado en su parte superior.