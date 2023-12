Todos los vestidos que ha llevado Cristina Pedroche en Nochevieja

Cristina Pedroche se ha convertido en la reina de la Nochevieja. Desde que comenzó a dar las campanadas en 2014, la presentadora ha sorprendido con los estilismos que ha lucido cada 31 de diciembre. Sus arriesgados looks han sido alabados y criticados a partes iguales, pero lo que sí es cierto que todo el mundo quiere ver qué se ha puesto esa noche. Este año será especial, ya que tras dar a luz a su pequeña Laia, será la primera última noche del año que comparta con ella. Si te has perdido alguno de sus comentados atuendos, en LOOK hacemos un repaso por los nueve diseños que ha llevado estos años.

Su look más solidario: una paloma de la paz (2022)

Pedroche quiso mostrar al mundo con su estilismo, la realidad que estaban viviendo millones de personas, tras verse obligados a dejar sus hogares para huir de la guerra. La presentadora apostó por una falda espiral de tul de seda, acompañada de una paloma de la paz creada por el escultor Jacinto Manuel. «Está en nuestras manos dejar un mundo mejor a los que vengan. Seamos abrigo y seamos solidarios. Deseo muchísima paz y muchísimo amor en este 2023», decía Cristina.

Un vestido muy galáctico (2021)

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2021/ Instagram

Este ha sido unos de los estilismos más comentados de Cristina Pedroche hasta la fecha. La presentadora optó por una pieza digna de una exposición, concretamente del Museo Manuel Piña, que falleció en 1994. Este diseño fue producido por el modista en 1990, con el que quiso ilustrar la metamorfosis de los insectos: el momento en el que renacen, después de abandonar su crisálida. Como complemento apostó por un casco de acero que cubría todo su cabello, cabe recordar, que cuando Pedroche se quitó este ‘gorro’ se dejó ver sin pelo por completo.

Un homenaje a la pandemia (2020)

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2020/ Instagram

Con motivo de la pandemia de la Covid-19, que arrasó con la vida de miles de personas durante más de dos años, Cristina Pedroche optó por inspirarse en ello para elegir su estilismo. La presentadora, en un primer instante, lució un gran edredón nórdico convertido en vestido-capa firmado por Pedro del Hierro. Para sorpresa de todos los espectadores, bajo la pieza, apostó por un minivestido muy sexi repleto de cristales.

Vestido armadura (2019)

Cristina Pedroche dio la bienvenida al 2020 vestida como una diosa, con un look inspirado en la década de los romanos. La colaboradora de Zapeando apostó por una pieza a modo de armadura llamada Venus MMXX y creada por su escultor de confianza Jacinto Manuel. Bajo ella, con la finalidad de darle todo el protagonismo que la obra de arte merece, lució un vestido de largo sirena en color negro y unos guantes del mismo color.

Cristina despidió el año en bikini (2018)

Como cada año, Cristina Pedroche comenzó a presentar las campanadas bajo una enorme tela que no dejaba ver su estilismo. En esta ocasión, la mujer de David Muñoz apareció con una gran capa en rosa empolvado, con un maxi volante de estilo barroco y flor como broche de cierre. Bajo ella, escondía un vestido bikini con flores en relieve, completado con una sobrefalda de tul con volantes. Dejando a un lado Pronovias, firma que la había vestido para despedir el año en anteriores ocasiones, Pedroche escogió la marca de alta costura mediterránea, Tot Hom.

Mono transparente con delicados bordados (2017)

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2017/ Instagram

Por tercer año consecutivo, Cristina Pedroche se enfundó en un diseño de Pronovias. La presentadora eligió un mono que combinaba las transparencias con pequeños detalles de encaje, creado por Hervé Moreau. Para la creación del diseño, se usaron más de dos metros de tul y dos metros de encaje bordado a mano.

Corsé de estrellas (2016)

Para dar la bienvenida al nuevo año en la puerta del sol, en 2016, acudió con un abrigo capa fucsia oversize, que presentaba una larga cola cuyo interior estaba forrado en verde lima. Bajo esta prenda, escondía un arriesgado vestido transparente de cuerpo corsé azul marino, escote corazón y muchas estrellas.

Vestido Joya (2015)

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2015/ Instagram

Se podría decir, que fue el vestido que dio inicio a la tradición que se ha impuesto cada noche vieja: comentar el estilismo de Cristina Pedroche. Tras el éxito de sus primeras campanadas, la presentadora fue elegida por Antena 3 para despedir la última noche del año. Pedroche se estrenó con un vestido joya de corte sirena, con bordados a mano y realizado en tul de cristal, de la firma Hervé Moreau. Cabe recordar, que para la creación de esta pieza, fueron necesarias más de 20.300 cristales.

Su primer vestido (2014)

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2014/ Instagram

Sus primeras campanadas fueron junto a Frank Blanco en la Sexta. Pedroche ya adelantó con este diseño, que las transparencias iban a ser la fórmula protagonista en el resto de sus trajes. Para la ocasión lució un modelo negro largo, sin mangas, con cuello redondo, repleto de transparencias y encaje bordado en su parte superior.