Tan solo quedan dos semanas para despedir el año y, como marca la tradición, ya son muchas las especulaciones que circulan sobre el vestido que Cristina Pedroche lucirá en Nochevieja . La presentadora dará, por décima vez consecutiva, las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid y, una vez más, el secretismo es el protagonista de cada una de las declaraciones que comparte la de Vallecas sobre el estilismo escogido. No obstante, ella no es la única que conoce el diseño que enseñará y es que, como lleva haciendo todos estos años atrás, su íntimo amigo y compañero de profesión, Miki Nadal, también ha visto el look por el que ha optado Cristina para dar la bienvenida al 2024.

«Yo ya he visto el vestido. Soy uno de los pocos elegidos y un orgulloso mantenedor de secreto», aseguraba durante la inauguración de una de las exposiciones más comentadas de las últimas semanas en Madrid sobre el Mundo Pixar. Proseguía mostrándose muy satisfecho de guardar el secreto que deposita su amiga en él cada Navidad, algo que considera como una tradición más de esta época para él: «En esta profesión estamos muy acostumbrados a guardar secretos. En MasterChef cuando hicimos la edición, luego se emitió cuatro meses después y tuvimos que estar sin decir nada», reiteraba.

Miki Nadal en la presentación de la exposición Mundo Pixar en Madrid/ Gtres

Este año será el primero en el que Cristina Pedroche de las Campanas como madre, por lo que Miki piensa que pronunciará algún discurso sobre el tema, aunque es algo que, al contrario del vestido, desconoce: «Siendo madre es la primera vez y yo imagino que algún mensaje tendrá por ahí. Esto sí que no me lo cuenta nunca pero algún mensaje relacionado con la maternidad va a dar», sostenía.

En cuanto a las críticas que ha recibido Pedroche desde que se ha estrenado en la maternidad, el humorista ha dejado claro cómo hay que actuar: «El que crea que no las va a recibir es un poco iluso. Las recibe todo el mundo. Luego ya está la importancia que le quieras dar tú. Si no le das importancia pues hasta luego. Lo que no ves, no existe», señalaba. Continuando su interacción con los medios encargados de cubrir el evento al que asistía, Miki expresaba que Cristina está muy feliz y que se encuentra completamente centrada en su trabajo y en su familia: «La veo muy entregada con su hija, con su marido y con sus proyectos. Pero sobre todo en su niña, que en los primeros meses requiere mucha atención y mucho tiempo cada día», apuntaba.

Los detalles, conocidos hasta ahora, del vestido de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche y Joaquín Sánchez en el programa ‘El Novato’/ Atresmedia

Siendo consciente de la expectación que genera el look que escoge cada Nochevieja, Cristina Pedroche quiso desvelar, sin dar detalles de más, la temática en la que estaría centrada el outfit con el que despedirá este 2023. «Quiero enseñarle a mi hija a que se ponga lo que le de la gana y que sea libre. Siempre hacemos como un hilo conductor y siempre hago un discurso. Aprovecho el altavoz tan grande para dar discursos sobre causas en las que creo», confesaba en el programa El Novato, donde dejó entrever que la maternidad será de lo que trate el mensaje principal que intente transmitir a través de la moda. Por otro lado, en sus stories de Instagram, ha revelado que la prenda de este 2023 «no es de ningún color que ya haya llevado otros años».