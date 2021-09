Dabiz Muñoz está atravesando una etapa de dulce. Recoge el fruto de todo el esfuerzo sembrado años atrás y así se lo han reconocido al ser nombrado como mejor cocinero del mundo en los premios The Best Chef Awards 2021, celebrados en Ámsterdam, unos galardones que se entregan de manera anual y que reconocen a los chefs más innovadores del mundo. Su celebración con Cristina Pedroche en pleno photocall se hizo viral y ahora ha pasado por Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente, para repasar este hito.

La felicitación de la de Vallecas fue otra muestra más de su espontaneidad y recorrió las redes sociales. Buenafuente le ha querido preguntar por ello y el tres estrellas Michelín se ha deshecho en elogios hacia su mujer: «La Pedroche es la puta ama. Así, a bocajarro. No solo es muy crack haciendo lo que hace, sino que a mí me ha cambiado la vida».



El presentador quiso interesarse acerca de qué se refería y Dabiz Muñoz se explicó: «Es la persona que me ha estado pinchando todo el rato y que me ha cambiado la perspectiva de muchas cosas ha sido ella». Fue entonces cuando comentó que nada más conocerse, Cristina Pedroche detectó que el enfoque del trabajo que tenía su chico no era demasiado saludable: «Lo primero que a ella le chocó fue la relación tóxica que tenía con mi restaurante».

«Cuando me empezó a conocer se dio cuenta de que mi sueño de toda la vida era tener un restaurante como DiverXo y no entendía por qué esto me hacía sufrir tanto y lo vivía desde un punto de vista tan duro», continuó explicando.

Fiel a su estilo irreverente, Cristina Pedroche no se cortó ni un pelo a la hora de dirigirse al que después sería su esposo: «Me dijo un día: ‘¿Cómo puede ser que teniendo lo que tienes no seas feliz y seas un jodido tormentoso?’. Eso no me lo había dicho nadie, y cuando me llamó ‘tormentoso’, dije: ‘Es verdad’».

Afortunadamente, Dabiz Muñoz logró reconducir su visión del negocio, con la ayuda de una Cristina Pedroche que ahora es su mano derecha. La presentadora también se deshace en elogios cada vez que puede hacia el hombre del que está enamorada. Y es que entre ambos se han cambiado la vida mutuamente a mejor: El orgullo y la admiración que siento por @dabizdiverxo cada día crece más. Hoy le han dado un premio internacional a la innovación. Yo ya sé que es el mejor chef del mundo, pero que lo reconozcan de forma internacional delante de grandísimos chefs me hace explotar de amor.❤️❤️❤️❤️❤️

¡Seguimos sumando!❌⭕️⚡️🐽»