Anabel Pantoja ha respondido con firmeza a las críticas sobre su alimentación y el peso que ha ganado en la última etapa de su embarazo. La ex concursante de Supervivientes ha expresado su hartazgo ante estos comentarios, mostrando la presión constante que enfrenta, a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Estoy cansada de las lecciones», ha comenzado diciendo. «Todos todos mis análisis y niveles están perfectos. No he tenido diabetes gestacional, mi colesterol y controles, todo está dentro de los niveles», ha añadido la televisiva.

En los casi nueve meses de gestación, Anabel Pantoja ha ganador entre «diez o doce kilos», lo cual es, en sus propias palabras, «lo normal en un embarazo». «Cada embarazo es un mundo y cada una vive una historia diferente», ha escrito. Además, la influencer ha pedido a quienes la critican que midan lo que «escribís o criticáis porque podéis joder el día a alguien. Yo jamás os jodería ningún día porque no soy quién para hacerlo».

Fue el pasado mes de junio cuando Anabel Pantoja, embaraza entonces de cuatro meses, anunció que iba a convertirse en madre por primera vez, fruto de su relación sentimental con el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, a quien conoció hace poco más de un año. Lo hizo a través de la revista Lecturas, desde donde expresó su ilusión y aprovechó para desmentir todos los rumores de crisis que en los últimos días señalaban una posible ruptura de la pareja. «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», comentó la influencer a la citada publicación.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, en su momento más dulce