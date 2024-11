Kiko Rivera ha dado un paso al frente. El cantante, que atraviesa un momento familiar complicado tras alargarse en el tiempo su distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja, y su hermana Isa, ha querido dejar atrás las rencillas del pasado para tener un pequeño acercamiento con la colaboradora de televisión, que ha anunciado su embarazo.

Isa Pantoja y Asraf Beno esperan su primer hijo en común un año después de darse el ‘sí, quiero’. Tras salir a la luz que Isa se encuentra en estado de buena esperanza, Kiko ha querido felicitarla.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa Pantoja, en una Semana Santa hace años. (Foto. Gtres)

El mensaje de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha utilizado su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, para lanzar un mensaje a su hermana. «Una nueva vida siempre es motivo de celebración», ha comenzado diciendo. «Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte», ha añadido. «¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud», ha terminado diciendo el artista.

Kiko Rivera en uno de sus bolos. (Foto: Gtres)

Por ahora, Isa Pantoja no ha respondido a su hermano, pero podría hacerlo en las próximas horas, ya que es una habitual del programa Vamos a ver, de Telecinco.

Isa Pantoja: «Ha sido una sorpresa»

Isa Pantoja ha anunciado junto a su marido, Asraf Beno, que están esperando su primer hijo en común un año después de darse el ‘sí, quiero’. «Estoy embrazada de dos meses y nueve semanas. Ha sido una sorpresa, nunca pensamos que iba a ser tan pronto», ha contado Isa, muy emocionada.

Isa Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

«Tenía 17 días de retraso, pero pensaba que podía ser por la operación, por la anestesia, los antibióticos», ha dicho haciendo referencia a la intervención a la que tuvo que someterse tras una apendicitis. «No me quería crear una ilusión y luego pasarlo mal», ha asegurado. «Asraf estaba convencido de que podía estar embarazada y un amigo fue a comparar la prueba a la farmacia. Al hacerla le dije a Asraf que lo mirara él», ha explicado la colaboradora sobre el momento en el que se enteró que se encuentra en estado de buena esperanza. «Nos abrazamos, tenía muchas ganas de decírselo a todo el mundo», ha añadido.

Isa Pantoja también se ha abierto en canal y ha hablado de lo que significa para ella el bebé que viene en camino. «Esto ha sido como un flotador», ha asegurado, dado que atraviesa un complicado momento familiar y no tiene relación ni con su madre ni con su hermano. «Ha sido como un salvavidas, pero no buscado. No dices: ‘Voy a tener un hijo para que sea un salvavidas’. De repente viene», ha indicado. «Con este bebé voy a hacer lo mismo que he hecho con el primero, intentar darle lo mejor», ha asegurado Isa.