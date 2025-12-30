Portadas de revistas: el reencuentro de Irene Rosales y la sorpresa de Lucía Dominguín

Últimas revistas del año con varias protagonistas destacadas en las principales portadas. Las publicaciones han adelantado sus ediciones un día por la Nochevieja y, a pesar de que en estas semanas finales del año se suele apostar por llenar las páginas con resúmenes de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 12 meses, esta vez las cabeceras tienen algunos temas destacados.

Diez Minutos sorprende con un inesperado reportaje con Irene Rosales como protagonista. Seis meses después de su separación de Kiko Rivera y con su relación con Guillermo avanzando a buen ritmo, Rosales ha celebrado el cumpleaños de su hija mayor. Una fiesta a la que ha invitado tanto a su actual pareja como a su es, que derrocharon buena sintonía, hasta el punto de que la revista lleva a su portada las imágenes del abrazo en el que se fundieron. Está claro que, a pesar de la ruptura, Irene y Kiko Rivera mantienen una buena relación y el dj ha aceptado sin problemas la nueva relación de su ex.

Portada de la revista Diez Minutos.

Diez Minutos publica también un reportaje de la infanta Cristina. A punto de comenzar el nuevo año y tras la sorpresiva entrevista de Iñaki Urdangarin en televisión, la hermana del Rey Felipe VI está ultimando los detalles de la mudanza a su nueva casa de Barcelona. Cristina ha sido captada por los fotógrafos vestida de manera casual, muy abrigada y con el rostro serio, así como llevando unos papeles en la mano.

La alegría de Lucía Dominguín

En Lecturas, Lucía Dominguín posa sonriente y feliz mientras presenta a su nuevo nieto, Bruno, y anuncia que Nacho Palau va a ser su padrino. La hermana de miguel Bosé mantiene una relación muy buena con el ex del cantante y ha querido hacerle partícipe de esta nueva alegría familiar. Alejandro Sanz y Candela Márquez rompieron su relación recientemente y ahora la revista lleva a su portada una información que apunta a que la ex pareja está en pie de guerra y en medio de rumores de infidelidad. Kate Middleton es otra de las protagonistas de las portadas de las revistas, en este caso, por su radiante reaparición en la misa de Navidad de Norfolk, donde la familia real británica pasa las fiestas. Unas Navidades que este año han estado marcadas por la delicada situación del ex príncipe Andrés, cuya mudanza se está ultimando.

Portada de la revista Lecturas.

Mar Flores responde a su ex marido

Mar Flores es la protagonista absoluta de la portada de la revista Semana. Después de la publicación de su libro de memorias, la modelo responde a su ex marido, Carlo Costanzia, y asegura que tiene la conciencia tranquila y que no le tiene miedo ni a nada ni a nadie. Además, Flores asegura que se defenderá con uñas y dientes. Sonia Moldes concede una entrevista exclusiva a la revista en la que anuncia su próxima boda: «He encontrado al amor de mi vida», revela Sonia Moldes, que posa feliz y sonriente, mirando con ilusión al año que está a punto de comenzar. No falta tampoco un repaso a los estilismos con los que la Reina Letizia ha deslumbrado este año, así como las predicciones de Rappel sobre figuras destacadas del panorama nacional.