La infanta Cristina y Urdangarin se evitan en un partido de su hijo Pablo

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han coincido en el Palacio de los Deportes de Granollers. Tanto la hermana del Rey Felipe VI como su ex marido no han dudado en mostrar su apoyo a su hijo mediano, Pablo, en un partido de la Liga Asobal. Los dos animan al joven siempre que pueden, aunque no es frecuente que coincidan en los partidos de Pablo.

Iñaki Urdangarin estuvo acompañado de dos amigos, mientras que doña Cristina también contó con la compañía de dos mujeres. La posición de cada uno de ellos en las gradas del estadio estaba bastante alejada. La infanta muy cerca de la pista y Urdangarin en una grada más alta. Casi 700 espectadores se concentraron en el estadio para ver el partido.

La infanta Cristina durante un partido de su hijo. (Foto: Gtres)

Según ha podido saber este portal, el ex matrimonio evitó saludarse delante de las cámaras, y aunque no se sabe si mantuvo algún tipo de contacto en privado con su ex marido, todo apunta a que la comunicación entre ambos fue nula. Es más, durante el descanso, Iñaki Urdangarin se acercó a la cafetería a tomar algo, mientras que doña Cristina solicitó que le acercaran una bebida, quizás para evitar coincidir con su ex de una manera más frontal.

Como ya suele ser habitual, la hermana del Rey Felipe VI no ha parado de animar a su hijo durante todo el partido. Doña Cristina se ha mostrado muy risueña y de vez en cuando alzaba la mirada hacia la zona en la que se encontraba su ex marido. En el caso de Iñaki Urdangarin, ha sido él el que más ha dirigido la vista hacia el lugar en el que se encontraba la infanta. Aunque no se han llegado a cruzar la mirada, sí que se notaba cierta incomodidad.

Iñaki Urdangarin durante un partido de su hijo. (Foto: Gtres)

Una vez terminado el partido, Iñaki Urdangarin se marchó del estadio con un amigo y no aguardó a ver a su hijo. Sí que lo hizo la infanta Cristina, que abandonó el lugar con Pablo. El equipo del sobrino de Felipe VI se llevó la victoria frente al Bidasoa Irún, lo que le ha colocado en la segunda posición de la Liga Asobal.

La entrevista de Iñaki Urdangarin

Este encuentro se ha producido pocos días después de que se emitiera la primera entrevista de Iñaki Urdangarin en televisión. Una entrevista en la que el ex marido de la infanta Cristina habló sobre diferentes cuestiones personales, entre ellas, su relación con la hermana del Rey Felipe VI.

La infanta Cristina con su hijo Pablo. (Foto: Gtres)

El ex duque de Palma explicó que durante los años que duró la instrucción y el tiempo posterior que cumplió de condena le pasó factura a nivel personal: «Materialmente perdí todo lo que tenía, pero hay otra pérdida muy grande, uno de los amores de mi vida, que es Cristina», dijo Urdangarin, que explicó que ambos lo pasaron muy mal durante todo este tiempo.

Además de esta entrevista, se espera que en las próximas semanas vean la luz sus memorias. Un libro en el que va a repasar su trayectoria y los episodios más importantes de su vida y que va a llevar el título de Todo lo vivido.