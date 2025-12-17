La infanta Cristina reaparece tras la entrevista de Urdangarin y refuerza su apuesta por la discreción

Tranquila, sonriente y arropada por una buena amiga. Así es como ha reaparecido la infanta Cristina en unas imágenes compartidas en redes sociales por Marie-Chantal de Grecia, con quien coincidió recientemente en Ginebra. La ciudad suiza fue el escenario del Foro Global sobre los Refugiados organizado por ACNUR, una cita internacional de gran relevancia centrada en la protección de las personas desplazadas y en la búsqueda de soluciones a largo plazo para una de las crisis humanitarias más complejas del mundo.

Se trata de la primera vez que vemos públicamente a la hija de los Reyes eméritos desde que su ex marido, Iñaki Urdangarin, concediera su primera entrevista televisiva tras salir de prisión. En ella, el ex jugador de balonmano habló abiertamente de su pasado, de los años más duros de su vida y de su ruptura con la infanta Cristina, asegurando que perderla fue una de las consecuencias más dolorosas de su condena. «Es uno de los amores de mi vida», afirmó, unas palabras que no pasaron desapercibidas y que volvieron a situar a la infanta en el centro de la atención mediática, aunque ella haya optado por no pronunciarse al respecto.

Mientras Urdangarin protagoniza titulares, entrevistas y nuevos proyectos personales, la infanta Cristina continúa instalada en la discreción que ha marcado su vida desde hace años. Reside en Ginebra, donde sigue desarrollando su labor profesional como coordinadora de interagencias en la Fundación Aga Khan, una institución internacional dedicada al desarrollo social y la cooperación. Desde allí, combina su compromiso laboral con una vida familiar muy presente, aunque repartida geográficamente. Sus cuatro hijos siguen siendo una prioridad absoluta. Juan vive en Londres; Pablo reside en Barcelona, ciudad a la que la infanta viaja con frecuencia; Miguel se ha establecido recientemente en Madrid, donde ha iniciado una nueva etapa profesional; e Irene, la menor, cursa estudios universitarios en Gales.

El encuentro con Marie-Chantal de Grecia en Ginebra no fue casual. Ambas participaron activamente en la Revisión de los Avances del Foro Mundial sobre los Refugiados 2025, celebrada entre el 15 y el 17 de noviembre. ACNUR ha definido este evento como un momento clave para evaluar compromisos, reforzar alianzas y avanzar en soluciones reales para millones de personas refugiadas en todo el mundo. Más allá de los actos oficiales, las imágenes difundidas muestran una sintonía evidente entre ambas, compartiendo conversaciones y tiempo fuera del programa institucional.

Marie-Chantal, muy implicada desde hace años en causas humanitarias, aprovechó su presencia para poner el foco en la educación, especialmente la de niñas y mujeres refugiadas. Defensora firme del acceso universal al aprendizaje, anunció el lanzamiento de una iniciativa dotada con 15 millones de dólares destinada a facilitar el acceso a la educación superior a mujeres desplazadas. «Cuando una mujer recibe educación, el impacto se multiplica», defendió, subrayando el papel transformador del conocimiento en contextos de vulnerabilidad extrema. Un mensaje que encaja plenamente con el perfil y la trayectoria profesional de la infanta Cristina, cuya implicación en este tipo de foros suele ser constante y poco visible.