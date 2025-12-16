Pablo Urdangarin y su novia sorprenden entre el público de la final de ‘Operación Triunfo’

Operación Triunfo 2025 ha llegado a su fin. Después de más de tres meses de concurso, el talent show de Prime Video se despidió el pasado lunes 15 de diciembre de su público, proclamando a Cristina como la ganadora de la edición. Como era de esperarse, la gran final estuvo cargada de emoción para los finalistas y los fans del programa, así como también contó con alguna que otra sorpresa. Y es que de manera inesperada, Pablo Urdangarin y Johanna Zott se encontraban sentados entre el público para vivir en directo esta especial velada, la cual ha dejado al descubierto que ambos parecen ser seguidores del formato.

Ha sido a través de las redes sociales donde se ha podido conocer que la pareja se trasladó hasta el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa (Barcelona), donde se encuentra el plató de OT. Allí, ambos se mostraron relajados y dispuestos a disfrutar de la emoción que supone la final de un programa de esta magnitud mediática. Llegaron con bastante tiempo de antelación para no perderse ningún detalle y es por ello por lo que se puede ver en las imágenes trascendidas como Johanna aprovechó para comerse un bocadillo y reponer fuerzas de cara a las horas de programa que tenían por delante. Además, también fueron vistos riendo de la manera más natural posible y haciendo fotos al plató, mostrando una gran emoción por el momento que estaban pudiendo vivir en primera persona.

Por ahora, se desconoce cómo han conseguido tener dos entradas para un evento de alta demanda como el mencionado. Una de las opciones más habituales es inscribirse a través de un formulario disponible en la página web de Gestmusic, productora del formato, aunque lo cierto es que no suele ser una tarea sencilla, ya que el aforo es limitado y gran parte de las plazas están reservadas para familiares de los concursantes. No obstante, al tratarse de dos rostros conocidos de nuestro país, también cabe la posibilidad de que hayan recibido invitaciones para poder asistir. Sea como fuere, lo que está claro es que disfrutaron al máximo de la gran final y que cada vez es más habitual ver cómo normalizan su historia de amor ante los focos.

Pablo Urdangarin, cada vez más presente en la crónica social

Pablo Urdangarin es el hijo más mediático de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. El joven ha decidido seguir los pasos de su padre en el mundo del balonmano y actualmente, es jugador del Frainkin BM Granollers. Una carrera deportiva que, a menudo, le sitúa en en el centro de la noticia. Hasta ahora, siempre había preferido abstenerse de las polémicas que rodeaban a su familia pero justo unos días antes de conocerse que ha asistido a la final de Operación Triunfo, Pablo también participó en el programa Pla Seqüència de La 2 Cat. En él, su padre, el ex duque de Palma, ofreció su primera entrevista en televisión, y este no dudó en mostrarse orgulloso de su progenitor con un cariñoso mensaje. «Tiene una calma y una manera de hacer las cosas que es encomiable […] Es mejor padre que jugador», expresaba.