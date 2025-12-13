Pablo Urdangarin habla claro sobre el libro de memorias que publicará Iñaki Urdangarin

Después de que las memorias del Rey emérito sacudieran la Casa Real y pusieran en alerta a todos sus miembros, ahora es Iñaki Urdangarin quien ha anunciado que publicará sus vivencias en un libro que verá la luz en febrero del próximo año. El ex duque de Palma relatará, entre otras cosas, dos de los episodios más traumáticos de su vida: su paso por prisión y cómo esto afectó a la pérdida de uno de los amores de su vida, la infanta Cristina. Antes de que estallara el caso Noòs, ambos formaban un sólido matrimonio, fruto del cual nacieron sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin Borbón. Ha sido Pablo, a la salida de uno de sus compromisos deportivos con el BM Fraikin Granollers, quien ha hablado sobre el próximo proyecto de su progenitor, al que está muy unido.

Tal y como ha trascendido, el lanzamiento será a principios del próximo año, por lo que muchas cosas del relato deberían estar ya cerradas. Por eso, los reporteros de la agencia Gtres le han preguntado al jugador de balonmano si ha podido conocer algunas pinceladas. Sobre si su padre le ha hecho alguna confesión relacionada con el contenido, ha asegurado que «no sabe nada». De la misma manera, ha confesado que «aún no me las he leído, pero me las leeré».

Pablo Urdangarin en un partido de balonmano. (Foto: Gtres)

Aunque quedan un par de meses para poder conocer la versión completa de Urdangarin, él ya ha comenzado su particular promoción y lo ha hecho en la televisión de Cataluña. Iñaki ha concedido una entrevista en la que se ha abierto en canal y que a su hijo, que no se la ha perdido, le ha «gustado». Con estas palabras ha dejado claro que su apoyo hacia su padre es absoluto e incondicional.

Iñaki Urdangarin con su hijo Pablo. (Foto: Gtres)

La relación con algunos miembros de su familia

Pese a esta postura, también mantiene una muy estrecha relación con su madre, la infanta Cristina, que es una de las grandes protagonistas de Todo lo vivido—título que ha elegido el coach para sus memorias—. Ella ha sido la mujer de Iñaki, la madre de sus hijos y, según ha apuntado él mismo en su última entrevista, «uno de los amores de su vida». A pesar de todo esto, Pablo ha indicado que no ha hablado con ella del tema, unas declaraciones que evidencian que la hermana de Felipe VI se mantiene absolutamente al margen.

La infanta Cristina con su hijo Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)

Hace unos días conocíamos los imperantes deseos de Felipe Juan Froilán de volver a España, puesto que en Abu Dabi tenía una vida muy aburrida. Una sensación evidente si la comparamos con la que disfrutaba en nuestro país, en la que era un habitual de las fiestas y las discotecas más exclusivas de la capital. Sobre estas palabras ha sido cuestionado Pablo, que ha apuntado que «estaría bien» tener a su primo más cerca. A pesar de esta sensación, el hermano de Victoria Federica se siente un privilegiado por estar al lado de su abuelo, el Rey emérito, que vive desde hace unos años un exilio voluntario en el Golfo Pérsico. Un enclave donde ha recibido la visita de sus familiares más cercanos para celebrar sus cumpleaños. Unas citas en las que los grandes ausentes han sido los Reyes Felipe y Letizia, sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía y su mujer, doña Sofía.