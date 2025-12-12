La infanta Elena ha asistido a la firma de libros de Reconciliación, las memorias del Rey emérito Juan Carlos I, escritas por la biógrafa Laurence Debray, celebrada en el Corte Inglés de Goya, en Madrid. La presencia de la hija mayor del monarca ha llamado la atención tanto de los medios como del público, ya que representa un gesto discreto pero significativo de apoyo a su padre en un momento marcado por la expectación y el debate en torno a la publicación de su obra.

Desde su publicación en Francia a principios de noviembre, Reconciliación ha generado un gran interés. La curiosidad sobre las confesiones y recuerdos del Rey emérito, desde su nacimiento en Roma en 1938 hasta su salida voluntaria de España hacia Abu Dabi en 2020, se transformó rápidamente en cifras de ventas récord. Según fuentes de Planeta, en apenas cinco días el libro superó los 40.000 ejemplares vendidos, alcanzando su quinta edición en solo una semana. Este fenómeno convierte a la obra en un auténtico acontecimiento editorial, situando las memorias de Juan Carlos I en un lugar destacado en la historia reciente de la publicación en España.

Laurence Debray en la firma de las memorias de Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

El propio Juan Carlos I no ha podido participar activamente en la promoción de su libro en España, debido a su residencia en Abu Dabi y al escaso margen para apariciones públicas, como sí hizo en Francia durante noviembre. Por ello, Laurence Debray ha sido la encargada de representar la voz del monarca en los actos celebrados en nuestro país. La biógrafa ha ejercido de anfitriona y portavoz, firmando ejemplares y acercando la obra a los lectores, al mismo tiempo que explicaba el alcance y la importancia histórica de las memorias.

La infanta Elena, que ya había mostrado su cercanía a Laurence Debray durante la presentación privada de las memorias, volvió a evidenciar su apoyo a su padre con su asistencia a la firma. Las imágenes del evento muestran a la hija del Rey emérito posando sonriente junto a Debray, quien sostiene varios ejemplares de Reconciliación. La biógrafa francesa, que mantiene una relación cordial con Elena de Borbón desde que coincidieron en Sangenjo durante la preparación del libro, no dudó en elogiarla públicamente, describiéndola como «la amiga que todos quisiéramos tener: fiel, atenta y siempre presente cuando se la necesita».

La infanta Elena y Laurence Debray en la firma de las memorias de Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

Durante la jornada, Debray explicó a la prensa que tanto ella como Juan Carlos I estaban muy satisfechos con la acogida de la obra en Francia y confiaban en que el público español respondiera de manera similar. Las memorias no solo repasan la vida del monarca, sino que incluyen confesiones personales, reflexiones sobre su reinado y su legado democrático, y explicaciones sobre errores cometidos y relaciones sentimentales, algunas de ellas polémicas, ofreciendo un retrato humano del que fuera rey de España durante casi cuatro décadas.