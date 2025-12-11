Felipe González se desmarca de las memorias de Juan Carlos I, pero apoya su deseo de volver a España

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a mostrar su apoyo al Rey Juan Carlos I y se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el emérito vuelva a España. Un asunto que lleva en el aire bastante tiempo, pero que ha vuelto a resurgir con fuerza sobre todo a raíz de la publicación de sus memorias.

De hecho, la periodista Sandra Aladro dejaba entrever que el padre de Felipe VI podría haber recibido alguna oferta por parte de sus amigos para poder instalarse en nuestro país, concretamente en Madrid. Al parecer, -tal y como detallaba Aladro durante una de sus intervenciones en el programa Vamos a ver-, fue durante de uno de sus viajes secretos, mientras atendía una cacería, cuando una persona de su núcleo más cercano puso a su disposición una casa a las afueras de Madrid. Muy cerca de Zarzuela, y que contaría con todas las posibilidades de seguridad y privacidad que él necesita.

El ex presidente del Gobierno Felipe González. (Foto: Gtres)

Una casa a su disposición en España

Sin embargo, el emérito no se habría atrevido a aceptar la tentadora oferta, ya que tampoco querría volver a España «por las malas», sino que pretende llegar a un acuerdo con su hijo. Mientras que, desde su entorno, no entienden qué es lo que le retiene y esperan con ansia su vuelta al país.

Una opinión que compartiría también Felipe González, quien atendió este miércoles la presentación del libro La huella de Sánchez escrito por el periodista José Antonio Zarzalejos. Un acto en el que pudo coincidir con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ahí, el ex presidente del Gobierno aprovechaba para responder a algunas de las preguntas de los reporteros, y aseguraba que a él «sí le gustaría que Don Juan Carlos estuviera en España».

El Rey Juan Carlos. (Foto: Gtres)

Felipe González, a favor del regreso del Rey Juan Carlos

Después de cinco años residiendo en Abu Dabi, no es la primera vez tampoco que González manifiesta abiertamente su opinión al respecto. Y es que él considera que España «no puede ni debe permitir» que Juan Carlos I muera fuera del país. De hecho, siempre ha reivindicado su papel durante el período de la Transición.

Felipe González. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el político sí que ha evitado pronunciarse respecto a la controvertida publicación de las memorias de emérito y que tanto revuelo han causado en nuestro país. Sobre todo, porque Don Juan Carlos no duda a la hora de tratar temas tan delicados como la tensa relación que mantiene con su hijo o con su nuera, Doña Letizia. Al mismo tiempo que se encarga de ensalzar la figura de la Reina Sofía.