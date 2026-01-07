Portadas de revistas: Letizia, la royal más austera y los planes de Tamara e Íñigo para 2026

Primera semana del mes enero y las revistas vuelven a los kioscos con algunos de los temas más destacados de los últimos días. Unas portadas que tienen como principales protagonistas al matrimonio formado por Tamara Falcó e Íñigo Onieva y a la Reina Letizia, junto con otros reportajes destacados de la crónica social.

Los planes de Tama e Íñigo

Diez Minutos centra su primera plana en los marqueses de Griñón. La revista anuncia en su portada los planes de la pareja para este nuevo año y ya en el interior da nuevos detalles sobre cómo se presenta el 2026 para Tamara e Íñigo. Según explican, la hija de Isabel Preysler va a tener una intensa agenda los próximos meses gracias a sus colaboraciones con firmas como Pedro del Hierro y Sisley, pero también a su participación en un nuevo talent show con el que está negociando. Una nueva oportunidad profesional para la marquesa de Griñón, que ya tiene experiencia en este tipo de formatos, tras su paso por MasterChef, El Desafío o Got Talent, en estos últimos casos, como jurado.

Portada de la revista Diez Minutos.

En el caso de Íñigo Onieva, el empresario va a seguir vinculado al restaurante Casa Salesas, que abrió sus puertas en 2024. No obstante, va a tener un papel menos principal y será su socio quien lleve las riendas. Esto se debe a que Onieva tiene entre manos otros proyectos a los que necesita dedicarle tiempo. Es el caso del club privado que va a abrir sus puertas en el barrio de Salamanca.

Nuevas parejas y reconciliaciones

Después de presentarla en redes sociales, Kiko Rivera ya se deja ver en público con su nueva ilusión, Lola García. Una joven de la que dice estar enamorado y con la que ha recuperado la sonrisa tras su separación de Irene Rosales.

Lara Álvarez y Perico Durán se han dado una nueva oportunidad tras su última ruptura. Aunque de momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre en qué punto está su relación, se les ha visto haciendo algunos planes juntos.

Portada de la revista Lecturas.

El regalo de Reyes de Joaquín Prat

Joaquín Prat aprovechó el último día del año para compartir en sus redes sociales una reveladora imagen con su pareja, Alexia Pla. Una fotografía en la que se veía a ambos abrazados, el presentador de espaldas, y con dos gorras con las palabras dad y mum -papá y mamá. Una original manera de anunciar que el nuevo año les va a traer a su primer hijo en común.

Letizia, la Reina más ahorradora

En la portada de la revista Lecturas la Reina Letizia es la gran protagonista. La esposa de Felipe VI ha sido la royal que más actos ha tenido a lo largo del último año, pero también la que menos ha gastado. Un estudio internacional analiza los detalles de la agenda de doña Letizia, así como todas las prendas que ha estrenado en los últimos meses y que la han llevado a ser un ejemplo para el resto de royals europeas.

El ingreso de Sara Carbonero

La noche previa a Reyes saltaba la noticia del ingreso de Sara Carbonero mientras se encontraba de vacaciones en Canarias. La periodista tuvo que ser intervenida de urgencia y permanece hospitalizada. De momento no se sabe cuándo podrá volver a casa ni se han dado detalles sobre su estado de salud.