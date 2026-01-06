Kiko Rivera e Irene Rosales, primeros Reyes por separado con sus nuevas parejas

Irene Rosales ha finalizado el 2025 presentando feliz a su nuevo amor, Guillermo, y Kiko Rivera ha hecho lo propio en el comienzo del 2026 con la que es su nueva ilusión, la joven toledana Lola García. Separación sorprendente del que parecía un matrimonio sin fisuras, y nuevas vidas exprés en menos de medio año, son las dos partes de la nueva ecuación de Irene y Kiko, quienes han mostrado las dos caras de una realidad paralela en la noche de Reyes.

Ambos se han dejado ver en Sevilla, de formas muy diferentes frente a los medios, durante la tarde en la que las cabalgatas de Sus Majestades los Reyes han hecho las delicias de los más pequeños y como vemos, también de los más grandes. La primera que se dejaba ver era Irene, quien ha podido disfrutar junto a sus hijas Ana y Carlota de la primera cabalgata tras anunciar su separación de Kiko.

Irene Rosales con su novio. (Foto: Gtres)

La colaboradora e influencer aparecía por las inmediaciones del desfile paseando junto a Guillermo y las pequeñas mostrando una gran complicidad. Risas, confidencias y una buena onda de la pareja junto a un grupo de amigos con el que Rosales demuestra que está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, mientras las pequeñas pedían caramelos a los Sus Majestades los Reyes de Oriente.

Kiko y Lola juntos en la Noche de Reyes

A pocos metros de la pareja, Kiko Rivera llegaba a la capital hispalense mostrándose orgulloso junto a su nuevo amor, Lola García. La pareja se dejaba ver unida en la estación de Santa Justa en medio del revuelo mediático por su incipiente romance que ha sorprendido a propios y extraños. A diferencia de lo sucedido con Irene y su novio, Kiko, como viene siendo habitual en él, se mostraba hermético con los medios al ser preguntado por su particular momento junto a la manchega.

Kiko Rivera junto a su novia Lola. (Foto: Gtres)

Vestido con ropa informal y portando equipaje de mano, el hijo de Isabel Pantoja bloqueaba todas las preguntas referentes a su feliz momento, mostrando la cara opuesta a la alegría que dice vivir en sus cuentas de las redes sociales. Según ha podido saber este digital, el dj volvía a Sevilla para reencontrarse con sus hijas en la mañana de Reyes, con lo cual, no es de extrañar que, este 6 de enero, Lola comparta sus primeros momentos especiales con los hijos de Kiko, el pequeño Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno y las pequeñas Ana y Carlota, hijas de su matrimonio junto a Irene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “LOLA GARCIA” (@lola_garcia_lola)

La declaración de amor de Lola

Más allá de su silencio en su encuentro con los medios, Lola no ha escatimado en gritar a los cuatro vientos su amor por el artista y lo ha hecho por medio de las redes sociales. Sin ir más lejos, hace apenas unas horas, la joven se declaraba públicamente a Kiko con un mensaje que ya está dando la vuelta a las redes sociales: «Nos encontramos sin querer y cada día me demuestras que eres mi persona y mi lugar favorito. Gracias por cuidarme, por mimarme y protegerme. Contigo lo tengo todo, te quiero mucho amore».

Unas palabras que dejan claros los sentimientos de Lola y que, como se apuntó en su día, muestra que el noviazgo entre ambos viene de semanas anteriores a su puesta de largo a nivel público. Según contó Jorge Borrajo, el director de la revista Semana en el programa de Telecinco Fiesta, Kiko y Lola están juntos desde hace varias semanas, han pasado la Navidad juntos y la joven conoce ya a los hijos del dj.