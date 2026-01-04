Abrimos por última vez las puertas de Cantora: la finca que Isabel Pantoja convirtió en una pesadilla

La historia de Cantora empezó a escribirse en 1983, cuando Francisco Rivera, popularmente conocido como Paquirri, compró un terreno situado en la conocida Ruta del Toro. En concreto, el inmueble está entre Medina Sidonia y Vejer, muy cerca de Barbate, localidad que vio crecer al emblemático torero. Durante un tiempo, la finca era sinónimo de libertad, familia y diversión, pero con el paso de los años todo fue cambiando para convertirse en el misterioso búnker de Isabel Pantoja. De esta forma, el sueño de Paco se transformó en la pesadilla de algunos, por ejemplo de Chabelita.

Isa Pi ha vivido episodios dentro de Cantora que han revolucionado a la crónica social. Durante la última entrevista que dio en Telecinco, aseguró que su hermano Kiko la regó con una manguera al descubrir que había mantenido relaciones con su novio. El DJ confirmó este episodio y reconoció que el ambiente dentro de esta casa era bastante tenso. De hecho, el rompió su relación con Isabel Pantoja porque descubrió que la cantante tenía una habitación secreta que le puso los pelos de punta.

La habitación secreta de Cantora

Exterior de la finca Cantora. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera aseguró que Isabel Pantoja guardaba en una habitación muchos objetos de Paquirri que no quería perder. El problema es que todo esto es propiedad de Francisco y Cayetano, los hijos que el diestro tuvo con Carmen Ordóñez. Estos últimos han llevado a cabo una batalla incansable por recuperar lo que les pertenece, pero la cantante ha puesto miles de excusas para no cumplir con la voluntad de su marido. No olvidemos que Paquirri quería que sus descendientes heredasen sus capotes, sus trajes y todo lo que tuviera que ver con el toro, pero no ha sido así.

Cada vez son más los que aseguran que Isabel Pantoja vive anclada en el pasado, por eso sigue refugiándose entre los muros de Cantora. Ha habido informaciones y rumores de todo tipo, pero la realidad es que dicha finca continúa siendo su particular refugio. Fuentes cercanas aseguran que la propiedad necesita una reforma, pues la tonadillera únicamente utiliza una parte y el resto está muy deteriorado. En relación a esto, nosotros nos preguntamos: ¿Cómo es esta casa por dentro?

Decoración clásica y fotos de Paquirri

Exterior de la finca Cantora. (Foto: Gtres)

Después de todo lo que ha vivido, Isabel Pantoja no confía prácticamente en nadie. Dulce, la niñera que contrató para cuidar a sus hijos, acabó hablando mal de ella en los platós de televisión, Pepi Valladares, su antigua mano derecha, siguió los mismos pasos y muchos trabajadores de Cantora continuaron esta estela. Por ese motivo, Isabel no quiere abrir las puertas de su casa a cualquiera. Sin embargo, algunos que han estado allí han asegurado que la finca es un lugar «frío», con una «decoración clásica» y con muchas «fotos de Paco».

Dentro de Cantora hay una nave que sirve como almacén, una plaza de toros, unas cuadra, una piscina, una casa y un garaje. Si contamos todo esto podemos decir que hay unos 2.000 metros construidos, aunque la zona que despierta más interés es en la que vive Isabel Pantoja. Según nuestro datos, tiene dos plantas: la parte baja abarca unos 637 metros, distribuidos entre varios salones, una cocina y una sala de estar. Por otro lado, en la zona alta se encuentran las habitaciones. Es aquí donde la tonadillera ha encontrado su remanso de paz, alejada del ruido de los escenarios y del peligro de sus enemigos.