La publicación de las memorias del Rey Juan Carlos en nuestro país marca un antes y un después. Bajo el título de Reconciliación, el emérito asegura que pretende reconciliarse con todo aquello que dejó atrás y hace un repaso por su reinado. Así, no duda en tratar temas tan controvertidos como la relación con su hijo, Felipe VI, y también con su nuera, Doña Letizia, -la cual siempre ha estado en el punto de mira por sus continuos desencuentros-, además de ensalzar la figura de la Reina Sofía.

Toda una declaración de intenciones por su parte, con la que también habría sentado las bases para una posible vuelta a España. Sin miedos, y 5 años después de que pusiese rumbo a Abu Dabi, el emérito se plantearía seriamente volver a nuestro país, tal y como desvela la periodista Sandra Aladro en exclusiva en Vamos a ver.

Las memorias del Rey Juan Carlos en una librería. (Foto: Gtres)

Y no solo eso, sino que tendría en el punto de mira una propiedad que reúne todas las condiciones para convertirse en su nuevo hogar. Tal y como asegura la directora de Gtres, al padre de Felipe VI se le ha hecho un gran ofrecimiento en estos últimos tres meses.

Sandra Aladro da detalles sobre la posible vuelta del Rey Juan Carlos a España

Y es que durante una de sus últimas visitas a España, donde atendió una cacería junto a su núcleo duro de amigos, uno de ellos puso a su disposición una casa a las afueras de Madrid. Muy cerca de Zarzuela, y que cuenta con todas las posibilidades de seguridad y privacidad que él necesita. Una oferta tan tentadora, que sus amigos no entienden qué es lo que le retiene, aunque de momento el Rey Juan Carlos opta por la precaución y no querría venirse «por las malas».

Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Me consta que hace menos de tres meses, durante una de sus visitas secretas a España, -en este caso fue para una cacería-, un íntimo amigo de su círculo, le ofrecía una propiedad a las afueras de Madrid, dentro de una finca con unas dimensiones importantes y que reúne todas las condiciones de privacidad y seguridad», ha desvelado la directora de Gtres en Vamos a ver.

«Le dijo: «Señor, ahí tiene su casa». Sin embargo, él no quiere venir por las malas y a la fuerza, sino encontrar el momento adecuado y que le parezca bien a su hijo. Felipe VI no está solo, sino que también está el Gobierno. El ofrecimiento está ahí», ha remarcado Sandra Aladro. Y es que ella asegura que la ubicación es idónea, según su círculo de seguridad, aunque la última palabra la tendría su hijo. Es más, este fiel amigo no comprendería por qué no está aquí todavía si le ha ofrecido la vivienda.

El rey Juan Carlos durante una de sus visitas a España. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también estaría el hecho de que las compañías de Juan Carlos I preocuparían a Felipe VI. Sobre todo, su amistad con un Abderraman El Assir, quien se ha convertido en una figura clave en su entorno, actuando como consejero y compañero inseparable.