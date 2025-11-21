Jornada de grandes emociones para la Reina doña Sofía. La madre de Felipe VI ha recibido de manos del monarca esta mañana en el Salón del Trono del Palacio Real el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. Un acto solemne al que han asistido tanto los Reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía y en el que don Felipe ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, de quien ha destacado su sentido del deber y su compromiso con España.

La imposición de la insignia del toisón de oro a la Reina Sofía y a otras autoridades cuyo papel fue esencial en los primeros años de la transición hacia la democracia se ha llevado a cabo en el marco de las celebraciones del 50º aniversario de la restauración de la monarquía. Unos actos que solamente han contado con la presencia de los miembros principales de la Familia Real, pero sin la asistencia del Rey Juan Carlos o de las infantas Elena y Cristina.

La Reina Sofía recibe el toisón de manos del Rey Felipe. (Foto: Gtres)

La visita de la infanta Elena

Sin embargo, a pesar de que no ha estado acompañada de sus hijas en el acto principal de la jornada, doña Sofía ha recibido una visita muy especial esta tarde en Zarzuela.

Tal como ha podido confirmar este digital en exclusiva, la infanta Elena se ha trasladado hasta la residencia de su madre para poder acompañarla al final de este día tan especial para ella.

Aunque las celebraciones oficiales se han limitado al acto de imposición de las insignias en el Palacio Real y a un coloquio en el Congreso de los Diputados -al que ya no ha asistido doña Sofía-, en el Palacio de la Zarzuela también se ha llevado a cabo una celebración íntima y familiar.

La Reina Sofía y la princesa Leonor en un acto oficial en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Según ha podido saber LOOK, en torno a las 21:00 horas, la duquesa de Lugo ha llegado al Palacio de la Zarzuela para incorporarse a la velada privada tras la imposición del toisón de oro a su madre. Aunque este portal no ha podido confirmar más detalles, es posible que allí ya se encontrara también la infanta Cristina y alguno de sus hijos, a lo que hay que añadir la presencia de la princesa Irene de Grecia, que reside en Zarzuela desde hace décadas. El estado de salud de la hermana de la Reina Sofía es delicado y ella está muy pendiente de su evolución. De hecho, el pasado verano apenas estuvo un día en Mallorca porque los médicos desaconsejaron viajar a su hermana.

La infanta Elena conduciendo un coche. (Foto: Gtres)

Almuerzo en El Pardo

Esta celebración ha sido la antesala al almuerzo que el sábado se llevará a cabo en el Palacio de El Pardo y al que asistirán tanto el Rey Juan Carlos como otros familiares de don Felipe, al igual que ocurrió en la fiesta por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Este reencuentro familiar se va a producir en un contexto un tanto delicado debido a la reciente publicación de las memorias del padre de Felipe VI en Francia. Un libro que aún no ha visto la luz en España pero del que ya se conocen todos los detalles, entre ellos, las críticas a la Reina Letizia o los comentarios positivos hacia la Reina Sofía.

El Rey Juan Carlos I conversa con uno de sus compañeros de regatas. (Foto: Gtres)

A pesar de las recurrentes visitas de don Juan Carlos a España, es rara la vez que pisa Madrid, ya que sus viajes se suelen concentrar en Sangenjo o en Vitoria, donde se somete a revisiones médicas. Esta visita no va a ser una excepción, es más, está previsto que se marche de vuelta después de la celebración familiar.