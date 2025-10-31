Estaba claro que la infanta Cristina no iba a dejar solo a Pablo Urdangarin en su estreno como miembro de la Selección de balonmano de España. La hermana de Felipe VI ha seguido muy de cerca la carrera deportiva de su hijo y a lo largo de los años la hemos visto de manera constante animándole desde las gradas. No podía ser de otra manera en este esperado debut para el sobrino del monarca. Doña Cristina viajó hasta Estocolmo para estar al lado de Pablo y apoyarle en esta nueva etapa que ha empezado como parte del equipo de los Hispanos.

Ha sido en el Saab Arena de Linköping donde los españoles han conseguido una ajustada victoria sobre Suecia. Se ha tratado del primer partido amistoso de preparación de cara al Europeo y en el que Pablo Urdangarin ha acaparado gran parte de las miradas. El nieto de los Reyes Juan Carlos y Sofía ha hecho realidad su suelo de convertirse en uno de los miembros de la Selección, de la misma manera que hizo su padre en el pasado. El ex marido de la infanta Cristina fue, durante muchos años, uno de los jugadores más destacados del equipo nacional y defendió los colores que ahora lleva su hijo a lo largo de más de 150 partidos. Pablo es el único que ha heredado su pasión por el balonmano.

La infanta Cristina en el partido de Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)

Un esperado debut que la infanta Cristina ha seguido muy interesada. En las gradas del estadio se ha podido ver a la madre de Pablo sin perder detalle del desarrollo del partido. Vestida de manera casual, con pantalones oscuros, camisa de rayas y cazadora de cuero, doña Cristina ha estado muy pendiente de la intervención de su hijo. Teléfono móvil en mano, la hermana del Rey Felipe incluso ha estado capturando algunos momentos del encuentro. Imágenes y quizás también vídeos para el recuerdo de este estreno tan especial para Pablo.

Pablo Urdangarin durante un partido. (Foto: Gtres)

Pablo, feliz con esta nueva etapa

Hace unos días, poco antes de su estreno con el equipo nacional, el hijo de la infanta Cristina concedió una entrevista en la que habló sobre cómo se sentía ante este nuevo reto. Urdangarin reveló que su padre le había dicho que intentara disfrutar al máximo y que sonriera. Además, confesó que para él el apellido no ha sido un lastre, sino más bien una ventaja: «Mi padre ha sido un gran jugador para la Selección, ha jugado muchísimos partidos y ha ganado un montón de títulos. Es verdad que la gente estará atenta al apellido, pero yo pienso más en mí», recalcó el primo de la princesa de Asturias en unas declaraciones a La Voz de Galicia. Eso sí, quiso dejar claro que, a pesar de que juega en la misma posición que su padre, es un jugador distinto, más hábil pero menos duro.

Pablo Urdangarin durante un partido en Suecia. (Foto: Gtres)

El sobrino de Felipe VI afronta con mucha ilusión este nuevo reto: «Si te llaman para venir con la Selección es que estás trabajando bien y que te lo has ganado…Es una oportunidad de oro y quiero aprovecharla al máximo», ha asegurado Pablo, que recalca que lleva pensando en esto desde que era pequeño y está muy agradecido.