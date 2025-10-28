Pablo Urdangarin se sincera con Manu Carreño respecto al peso de su apellido: "Lo llevo con honor"
Pablo Urdangarin se ha sincerado en una extensa entrevista para 'El Larguero' donde ha hablado sobre el peso de su apellido
El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin aclara si su nombre ha podido condicionarle a nivel deportivo
Pablo Urdangarin ha sido entrevistado por Manu Carreño en su programa El Larguero, en Cadena Ser. Una ocasión, en la que el joven se ha dejado ver más cercano que nunca, además de pronunciarse sobre ciertos temas bastante controvertidos. Por ejemplo, el peso que supone ser hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y cómo le ha afectado en su carrera deportiva.
Siempre al margen de las polémicas que han afectado a su familia, Pablo se convertía en un gran portavoz en medio del revuelo. De hecho, ha sabido ganarse al público con su simpatía, educación y también humildad. Así, el sobrino del rey asegura que nunca le ha perjudicado «ser hijo de» y que siempre lo ha llevado con mucho honor.
Johanna Zott e Irene Urdangarin apoyando a Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)
«Nunca me ha caído ningún tipo de hate, siempre me lo he tomado todo bastante bien», confiesa. Del mismo modo, asegura que «tener a mi padre, que ha sido leyenda del balonmano, me encanta. Me siento orgulloso de mi padre, aunque no lo haya podido ver jugar». Y es que Pablo se caracteriza por haber sabido sortear con gran elegancia los peores momentos, manteniendo una gran relación con sus padres y hermanos. A pocos días de debutar con el combinado nacional, el joven se encuentra también en uno de los mejores momentos profesionales de su vida ahora que está a punto de jugar con la Selección. «Desde que Jordi Ribera me llamó, no me lo quito de la cabeza. Estoy con unas ganas de jugar que me muero», afirma.
Iñaki Urdangarin con su hijo Pablo. (Foto: Gtres)
El importante papel de Iñaki Urdangarin en la vida de su hijo
Además, también ha explicado cómo gestiona los ataques que recibe dentro de la pista. «Cuando el partido se pone caliente, recibes algunos insultos, pero yo me lo tomo cómo que estoy haciendo algo bien porque están intentando sacarme del partido», detalla al respecto. Muy centrado en su carrera, Urdangarin también reconoce que ha tenido muy poco tiempo para procesar todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, no cabe duda alguna de que una de las mejores decisiones que ha podido tomar fue la de dedicarse de lleno al deporte.
Pablo Urdangarin durante un partido. (Foto: Gtres)
«Al acabar el colegio fue un momento de pensar si quería seguir jugando a balonmano en serio o pasar a otra cosa», recuerda. «Decidí probar. Me fui a Alemania un año para ver si era de verdad lo que me gustaba y me encantó. Y aquí estoy ahora». Por otro lado, parece que Iñaki Urdangarin juega también un papel vital en cada paso que da dentro de la pista.
«Le llamo antes de cada partido para comentarlo, ver cómo estoy anímicamente», desvela respecto a cómo es la relación que mantiene con el ex duque de Palma. «Me da consejos no sólo de balonmano, sino de temas de confianza en mí mismo, de la actitud, de disfrutar. Me ayuda mucho», asegura.
De momento, Pablo espera con gran expectación su debut en el Saab Arena Linköping, donde seguramente estará arropado por su familia y también por su novia, Johanna Zott, con la que mantiene una relación muy sólida desde hace años.