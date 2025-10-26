Pablo Urdangarin sufre un fuerte choque en el terreno de juego: la infanta Cristina, muy preocupada

Pablo Urdangarin está plenamente centrado en su faceta deportiva. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que ha seguido la estela de su padre en el balonmano, milita en las filas del equipo catalán BM Granollers. Un compromiso que compagina con sus estudios de Sport Management —que aúnan la empresa y el deporte—. Además, esta última temporada, el joven ha sido convocado por la Selección Española, una llamada por parte del seleccionador que deja patente la buena trayectoria que lleva Pablo dentro de este juego.

Aparte de su progenitor, que le aconseja —pues conoce a fondo la disciplina— y acompaña siempre que puede, sus otros dos pilares fundamentales son su madre, la infanta Cristina, y Johanna Zott, su novia desde hace ya varios años, que también le alientan desde las gradas de los pabellones. Ha sido este domingo, 26 de octubre, cuando las dos mencionadas se han llevado un gran susto durante la que ya se ha convertido en su cita semanal. Pablo Urdangarin ha sufrido un brutal choque contra un compañero, tal y como ha desvelado el programa ¡Fiesta! de Telecinco. Como consecuencia de este accidente, Pablo ha quedado tendido en el suelo y ha tenido que ser atendido por el equipo médico. Tras instantes de incertidumbre y fruto de un codazo, solo ha presentado una brecha en el labio inferior, que sangraba escandalosamente. Un suceso que tanto Johanna como su progenitora han presenciado visiblemente preocupadas.

Información del programa ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Después de la acción de los facultativos, que le han desinfectado la herida y tratado de frenar la hemorragia, el joven se ha acercado a la zona de las gradas y ha tranquilizado a sus animadoras particulares, que han continuado disfrutando del encuentro mucho más relajadas.

Johanna Zott e Irene Urdangarin apoyando a Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)

En otras ocasiones, también han presenciado encuentros del protagonista de estas filas sus hermanos: Juan, Miguel e Irene, su prima Victoria Federica o su tía, la infanta Elena.

La trayectoria deportiva de Pablo Urdangarin

Sin dejar de lado sus estudios, Pablo Urdangarin está muy focalizado en su carrera como deportista profesional. En 2021, se unió a las filas del FC Barcelona B en su escisión de balonmano; con este conjunto se alzó con varios premios, entre los que destacan la Liga y la Copa Asobal, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Después, en el 2023, fichó por su actual equipo, el BM Granollers. Un movimiento que el joven hizo con el fin de ganar notoriedad como figura imprescindible en la estrategia de juego. El culmen de su trayectoria ha llegado este año 2025 tras formar parte de la convocatoria de la Selección Española.

Pablo Urdangarin atendiendo a los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

En el Granollers y como extremo derecho, Pablo ha registrado buenos datos. En las temporadas 2023/2024 y 2024/2025, el nieto de Juan Carlos I ha sumado un total de 202 goles en 60 partidos. En el periodo que corre, ha anotado 22 tantos en tan solo 6 encuentros, alcanzando una media de 3,67 goles por disputa. Unas cifras que se suman a su palmarés y que contribuyen a engrosar su rendimiento profesional, en el que ya cuenta con 277 goles en 95 enfrentamientos, con una media de 2,92 tantos por encuentro.